Nei weekend 28-30 marzo e 18-20 aprile lavori di manutenzione sulla Napoli - Salerno

Per consentire lavori di manutenzione propedeutici alla realizzazione del nuovo hub di Pompei, nei weekend 28-30 marzo e 18-20 aprile alcuni treni del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) subiranno modifiche alla circolazione, limitazioni e cancellazioni.

In particolare, alcuni treni sulla relazione Napoli Campi Flegrei – Torre Annunziata Centrale / Salerno e Napoli Centrale – Salerno – Sapri saranno cancellati tra le stazioni di Torre Annunziata Centrale e Nocera Inferiore. Attivo un servizio con bus.

I tempi di percorrenza dei bus potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale e i posti disponibili potrebbero risultare inferiori rispetto al normale servizio ferroviario. Sui bus non è ammesso il trasporto di biciclette e monopattini elettrici e non sono ammessi animali di grossa taglia, ad eccezione dei cani guida per persone non vedenti.