Marcarelli (Cittadinanzattiva): "Grande soddisfazione per il Moscati di Avellino"

“Accogliamo con grande soddisfazione e con un sentito ‘finalmente’ l’apertura della nuova ala del Pronto Soccorso dell’A.O.R.N. Moscati di Avellino, estesa per circa 1.400 metri quadrati”. Così Angela Marcarelli, Coordinatrice Assemblea Territoriale Cittadinanzattiva Bassa Irpinia – Rete Tribunale per i Diritti del Malato di Avellino.

“Dopo anni passati a segnalare criticità strutturali e assistenziali, a chiedere interventi risolutivi capaci di garantire a pazienti e professionisti un luogo di cura e di lavoro idoneo, ad evidenziare inefficienze amministrative e gestionali, a proporre soluzioni e ad inviare comunicazioni formali fino a esposti, questo risultato rappresenta un passaggio fondamentale per il nostro territorio. Abbiamo avuto modo di visionare i nuovi spazi insieme al Direttore Generale e all’ingegnere Casarella, – continua la Marcarelli – riscontrando una organizzazione attenta e funzionale: dalla sala per il trattamento e la valutazione dei pazienti, con aree dedicate alla privacy, alla sala per l’Osservazione Breve Intensiva; dagli spazi per i pazienti in attesa di ricovero alla gestione dei pazienti fragili con l’introduzione del ‘codice argento’, fino alla stanza dedicata alle vittime di violenza di genere, pensata per offrire un ambiente accogliente e rassicurante.

Abbiamo percepito chiaramente una progettazione ispirata a una visione che mette davvero al centro il paziente e i suoi bisogni. Significativa anche la scelta di rendere gli ambienti più umani attraverso le opere realizzate dagli studenti dell’Istituto ‘De Luca’ di Avellino, esempio virtuoso di collaborazione tra ospedale, scuola e territorio. Riteniamo che, con il completamento dei lavori e la piena operatività di tutti gli spazi, si restituirà alla comunità irpina un Pronto Soccorso di II livello finalmente adeguato. La nuova organizzazione consentirà ai professionisti di operare in condizioni più sicure, serene e umane, e ai familiari di affrontare con maggiore fiducia i momenti di attesa”.

Continua Angela Marcarelli: “Ai professionisti dell’emergenza rivolgiamo un appello: la vostra professionalità e la vostra umanità saranno determinanti per dare valore a questo luogo di cura, trasformandolo in uno spazio capace di generare forza e resilienza. Desidero esprimere un ringraziamento al Direttore Generale, alla Direzione Strategica e all’UOC Ufficio Tecnico e Patrimonio e Ingegneria Clinica per il lavoro svolto in tempi brevi e per aver finalmente consegnato al territorio una struttura adeguata”.

Da qui le conclusioni: “Il nostro impegno come Cittadinanzattiva continuerà: saremo vigili affinché il servizio risponda alle aspettative, oggi ancora più alte ed esigenti. Affidiamo ora questo Pronto Soccorso a tutto il personale sanitario: sarà la loro professionalità e umanità a riempire di significato una struttura così attesa da tutti”.