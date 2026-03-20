Al centro del dibattito crediti di carbonio e servizi ecosistemici

Si terrà a Monteforte Irpino l’Assemblea dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Avellino e il congresso su “Certificazioni Agroforestali per lo sviluppo di standard di Servizi Ecosistemici delle Foreste e dell’Agricoltura sul mercato dei Crediti di Carbonio, valide opportunità di integrazione al reddito delle nostre aziende agricole e forestali“.

L’appuntamento è per domani (sabato 21 marzo) presso il ristorante ‘o Pagliarone dalle ore 9.30. Sarà un importante momento di confronto e aggiornamento per i professionisti del settore.

La giornata si aprirà con l’Assemblea ordinaria, durante la quale saranno presentate la relazione del Presidente Roberto Salvante e del Consiglio, seguite dall’approvazione del bilancio. Un’occasione fondamentale per fare il punto sulle attività svolte e sulle prospettive future dell’Ordine.

A seguire, dopo un coffee break, si svolgerà il congresso dal titolo:

“Certificazioni Agroforestali per lo sviluppo di standard di Servizi Ecosistemici delle Foreste e dell’Agricoltura sul mercato dei Crediti di Carbonio, valide opportunità di integrazione al reddito delle nostre aziende agricole e forestali“.

Il convegno approfondirà tematiche di grande attualità, legate alla sostenibilità ambientale, alla valorizzazione dei servizi ecosistemici e alle nuove opportunità economiche offerte dal mercato dei crediti di carbonio per le imprese agricole e forestali.

Interverranno:

Dott.ssa Maria Carmela Serluca

Dott. For. Stefano Vitale, Delegato di PEFC Italia

Prof.ssa Teresa Del Giudice dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di aggiornamento professionale e di confronto tra esperti, istituzioni e operatori del settore, con l’obiettivo di promuovere modelli innovativi di sviluppo sostenibile.

Al termine dei lavori è previsto un pranzo conviviale.

Ai Dottori Agronomi e ai Dottori Forestali partecipanti saranno riconosciuti i Crediti Formativi Professionali ai sensi del regolamento dell’CONAF n. 9/2022.