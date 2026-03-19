Per consentire lavori di manutenzione alcuni treni subiranno modifiche, limitazioni e cancellazioni

Per consentire lavori di manutenzione programmata tra Caserta e Gricignano dal 23 al 28 marzo, dalle ore 22 alle ore 10.30 del giorno seguente, alcuni treni del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) subiranno modifiche alla circolazione, limitazioni e cancellazioni.

In particolare:

i treni della relazione Napoli – Aversa- Caserta saranno limitati/originari da Aversa;

alcuni treni delle relazioni Napoli – Caserta, Benevento- Napoli/Roma e Napoli – Roma Tiburtina subiranno deviazioni di percorso, modifiche di orario, con anticipi e posticipi di orario ed aumento dei tempi di viaggio;

i treni della relazione Napoli -Boiano saranno deviati via Cancello.

Previsto servizio con bus nelle tratte interrotte. I tempi di percorrenza dei bus potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale e i posti disponibili potrebbero risultare inferiori rispetto al normale servizio ferroviario. Sui bus non è ammesso il trasporto di biciclette e monopattini elettrici e non sono ammessi animali di grossa taglia, ad eccezione dei cani guida per persone non vedenti.