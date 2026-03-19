Il secondo appuntamento della rassegna si terrà il 22 marzo ad Avellino

“Storie in musica alla scoperta del meraviglioso mondo operistico” è il titolo della matinèe che si terrà domenica ad Avellino, nell’ambito della rassegna “Bambini all’Opera”.

Torna in scena il ciclo di incontri che si pone l’obiettivo di avvicinare i più piccoli all’opera lirica e al balletto.

Un viaggio interessante e coinvolgente per scoprire antiche arti che resistono al tempo e si rinnovano, tra classici e sperimentazioni, con l’ausilio di letture, immagini e musica appositamente ideate per percorsi didattici rivolti all’infanzia, e con la partecipazione di professionisti del settore e il contributo di giovani allievi.

Il secondo dei quattro appuntamenti previsti, l’unico in programma di mattina, dunque, si terrà domenica 22 marzo, sempre presso il Circolo della Stampa di Avellino, in Corso Vittorio Emanuele II, nel palazzo della Prefettura, dalle 10 alle 12.

Un’avvincente esplorazione del melodramma, il genere teatrale di tradizione italiana che coniuga musica, canto e recitazione, per conoscere le parole e i luoghi dell’azione di opere che hanno emozionato e commosso diverse generazioni.

L’ingresso all’evento è gratuito e richiede la prenotazione, che è possibile effettuare scrivendo all’indirizzo di posta elettronica comitatoteatrocultura@gmail.com oppure telefonando al 350 9071001, canali di contatto utilizzabili anche per richieste di informazioni.