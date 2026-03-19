Successo per il primo convegno nella nuova sede dell’Ordine

Grande partecipazione ad Avellino per l’incontro sulla rottamazione quinques 2026

Aggiunto da Redazione il 19 marzo 2026.
Tags della Galleria Avellino, PRIMO PIANO

Foto convegnoGrande successo e partecipazione al primo convegno svoltosi nella nuova sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avellino presso il Terminal Air Campania di via Fariello. L’appuntamento dal titolo “La Definizione Agevolata 2026 – Rottamazione Quinques”, uno degli eventi formativi più attesi dell’anno per professionisti, imprese e operatori del settore fiscale e tributario.

L’evento ha registrato una folta partecipazione, con numerosi commercialisti, consulenti e operatori del territorio, nonché naturalmente i membri del Consiglio dell’Ordine 2026-2030, presenti nella nuova e accogliente sede dell’Ordine provinciale.

Dopo i saluti di apertura, affidati al Presidente Dottor Carmine Ferrara e al Direttore Provinciale Avellino Agenzia Entrate – Riscossione, Dottor Amerigo Di Gennaro, i lavori sono proseguiti con un’approfondita relazione tecnica a cura di Marco Caputo, Responsabile Settore Pianificazione e Morosità Rilevanti Regionale dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, che ha illustrato gli aspetti principali della nuova normativa sulla definizione agevolata.

“Questo convegno segna un importante passo per il nostro Ordine: non solo per l’attualità dei temi trattati, ma anche come prima iniziativa ufficiale nella nuova sede – affermail Presidente Ferrara -. La forte partecipazione conferma il ruolo centrale dei commercialisti come punto di riferimento per la comunità professionale e per le imprese del territorio”.

I partecipanti hanno espresso grande apprezzamento per i contenuti, la chiarezza espositiva e la concretezza degli esempi pratici proposti, sottolineando l’importanza di momenti formativi di alta qualità in un periodo di significativo cambiamento normativo.

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Source: www.irpinia24.it