Gioia e riconoscenza per chi lo ha curato e sostenuto

Dopo giorni di grande apprensione, il Maestro Fernando Mangone è finalmente tornato a casa, accolto dall’affetto dei suoi cari e dalla gratitudine di tutti coloro che lo seguono con stima e affetto. Il suo rientro rappresenta un momento di gioia e sollievo, frutto dell’eccellente lavoro svolto dall’équipe medica e dal personale sanitario dell’Ospedale Maria SS. Addolorata, una struttura di alto livello che ha assistito il Maestro con competenza, dedizione e grande umanità, contribuendo in modo determinante a salvargli la vita. Durante il periodo di degenza, il Maestro ha affrontato ogni giorno con coraggio e determinazione, dimostrando la forza di chi non si arrende mai. Anche ora, tornando a casa, conferma la voglia di guardare avanti, di continuare a pensare a nuovi progetti e idee che da sempre caratterizzano il suo percorso artistico e umano. Un ringraziamento speciale va a tutti i medici, infermieri e professionisti dell’Ospedale di Eboli: grazie alla loro preparazione e al loro impegno costante, il Maestro ha potuto affrontare questa prova con la massima cura possibile. La Fondazione Mangone ETS sottolinea l’importanza di una struttura sanitaria di eccellenza nella nostra regione, dove competenza e umanità si incontrano al servizio delle persone.

“La nostra gratitudine verso chi ha assistito Fernando è immensa”, dichiara Anna Coralluzzo. “Ringrazio di cuore i medici e tutto il personale sanitario dell’Ospedale Maria SS. Addolorata di Eboli: con professionalità, attenzione e grande umanità hanno seguito il Maestro in ogni fase. Senza il loro lavoro instancabile, questo momento non sarebbe stato possibile”.

La Fondazione Mangone ETS desidera inoltre ringraziare sinceramente tutte le persone che in questi giorni hanno espresso vicinanza, affetto e incoraggiamento attraverso messaggi, telefonate e gesti di solidarietà. Ora il Maestro è tornato a casa, circondato dall’affetto di chi gli vuole bene, pronto a continuare il suo cammino con passione, creatività e quella forza che da sempre lo contraddistinguono.