Fognature, vertice con Gori il 23 marzo

Potere al Popolo! e Alternativa Civica Popolare incontrano l’azienda e invitano il Comune

Potere al Popolo! Torre del Greco e Alternativa Civica Popolare incontreranno il 23 marzo i vertici di Gori per chiedere un aggiornamento puntuale sullo stato dei lavori di collegamento della rete fognaria cittadina al depuratore di Foce Sarno. All’incontro è stata invitata anche l’amministrazione comunale.

Già nel settembre 2021 Potere al Popolo! Torre del Greco richiamava pubblicamente l’attenzione sulla situazione del sistema fognario e depurativo cittadino e sul progetto di convogliamento degli scarichi verso Foce Sarno. Nel giugno 2023, insieme ad Alternativa Civica Popolare, tornava a sollecitare un confronto con Comune, Gori e Arpac. Nell’aprile 2024 una delegazione effettuava inoltre un sopralluogo ai cantieri per verificare direttamente l’avanzamento delle opere.

Nel febbraio 2025, nel corso di un incontro presso la sede Gori di Ercolano, veniva presentato un nuovo cronoprogramma. Ad agosto 2025 è stato avviato il varo delle condotte tra Torre del Greco e Torre Annunziata.

L’incontro del 23 marzo servirà a verificare lo stato reale dei lavori, il cronoprogramma aggiornato e i passaggi ancora necessari per arrivare alla conclusione dell’opera. La presenza dell’amministrazione comunale è necessaria affinché al confronto tecnico corrisponda anche consapevolezza sul piano politico e amministrativo.

Potere al Popolo! Torre del Greco e Alternativa Civica Popolare continueranno a seguire la vertenza fino al completamento dei lavori e alla piena chiarezza su tempi e risultati attesi.