Dopo anni di attese, parte l’intervento lungo il raccordo Avellino-Salerno

Barriere antirumore nel tratto autostradale che attraversa la frazione di Piazza di Pandola. Dopo anni di attese, di incontri operativi e interlocuzioni istituzionali l’installazione delle barriere antirumore diventa operativa.

Nel dettaglio, l’intervento prevede l’installazione di circa 970 metri di barriere antirumore nel tratto autostradale ( Raccordo Avellino- Salerno) che attraversa la frazione di Piazza.Oltre alla sostituzione delle barriere di sicurezza esistenti, è previsto il rifacimento dello strato di usura della carreggiata e l’adeguamento della segnaletica stradale.

Qualche giorno fa, il sindaco Salvatore Carratù, insieme al Comandante della Polizia Municipale e Funzionari tecnici di ANAS, ha effettuato un sopralluogo che da avvio a questa opera essenziale per i cittadini residenti nella frazione di Piazza che vivono nei pressi del tratto autostradale.

Un lavoro che muove i primi passi nel 2007, durante il quale Carratu’ era sindaco di Montoro Inferiore, in quell’anno furono presentate le prime richieste per la realizzazione di un intervento strutturale diretto a ridurre l’impatto acustico del traffico veicolare sulle abitazioni limitrofe.

Negli anni successivi, il problema è stato più volte portato ai tavoli tecnici nazionali, anche grazie all’impegno dell’allora assessore arch. Michele Capuano sempre presente presso la Commissione Grandi Opere del Ministero dei Lavori Pubblici.

Oggi, a distanza di quasi due decenni, il progetto finalmente prende l’avvio. I lavori risultano già appaltati e, nelle prossime settimane, è previsto anche il coinvolgimento del Genio Militare dell’Esercito Italiano. L’attività preliminare servirà a verificare la presenza di eventuali ordigni bellici inesplosi lungo il tratto interessato, una procedura necessaria prima dell’apertura del cantiere.

“Tanto è stato l’impegno profuso nel corso degli anni da parte dell’amministrazione comunale – sottolinea il sindaco – oggi possiamo dire che il risultato è arrivato. ANAS ha caratterizzato l’opera. Essere amministratori è proprio questo, impegnarsi per il territorio anche se i risultati non si concretizzano nell’immediato”.