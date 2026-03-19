Atrani (SA) fa scuola all’Università di Salerno

Atrani si attesta come modello nazionale per la gestione pubblica dei servizi nei piccoli Comuni

Il borgo più piccolo d’Italia si trasforma in un laboratorio d’avanguardia per la Pubblica Amministrazione e il suo innovativo assetto gestionale approda, come caso di studio, nelle aule dell’Università degli Studi di Salerno. L’istituzione dell’Azienda Speciale è stata infatti al centro di una tesi di laurea magistrale in Ragioneria Professionale, discussa dalla dottoressa Mancino, dal titolo: “L’Azienda Speciale come leva di sviluppo e welfare territoriale. Profili gestionali e pianificazione economico-finanziaria: il caso ‘Atrani Next Hub“.

Alla seduta ha preso parte il Sindaco Michele Siravo, testimoniando la vicinanza dell’Amministrazione comunale al mondo accademico e, in particolare, ai percorsi di ricerca che mettono al centro i territori e le sfide della pubblica amministrazione.

La ricerca accademica, condotta sotto la supervisione del Prof. Luca Sensini, analizza come lo strumento dell’Azienda Speciale consenta ad Atrani di superare i limiti della gestione diretta, garantendo un’efficienza tipicamente imprenditoriale senza mai smarrire la propria missione sociale e ambientale.

Dalla coraggiosa e inclusiva gestione della spiaggia, che sfugge alle logiche puramente speculative garantendo l’accesso universale, fino all’ottimizzazione della mobilità, del patrimonio museale e della brand identity, il caso “Next Hub” viene consacrato come una vera e propria ”best practice” replicabile per tutti i piccoli Comuni italiani. Un traguardo che dimostra come l’Azienda Speciale permetta di operare con la flessibilità di un’impresa privata, ma con il cuore di un ente pubblico.

Nel corso del suo intervento istituzionale, il Sindaco Siravo ha evidenziato la centralità del dialogo tra le Istituzioni e il mondo accademico per lo sviluppo di politiche pubbliche sempre più consapevoli e orientate al futuro. “Vedere la nostra visione amministrativa trasformarsi in un rigoroso oggetto di studio accademico è motivo di profondo orgoglio per l’intera comunità. Questa tesi rappresenta un contributo di grandissimo rilievo perché dimostra, con il severo approccio dell’economia aziendale, che il Piano Economico Finanziario non è un mero adempimento formale ma il vero perno su cui si fonda la sostenibilità dell’azione pubblica. La dottoressa Mancino ha dimostrato che ricavi, costi, flussi di cassa e indicatori di bilancio convergono in un unico, grande obiettivo: garantire servizi di qualità ai cittadini ed efficacia di gestione, proteggendo il nostro inestimabile patrimonio materiale e immateriale. Atrani Next Hub è la dimostrazione concreta che anche un piccolo borgo può parlare il linguaggio dell’innovazione, generando valore condiviso nel rispetto dell’interesse generale e della sostenibilità nel tempo.”

Il lavoro accademico sottolinea come ogni risorsa generata sul territorio – dai parcheggi agli arenili – venga reinvestita direttamente in servizi per la collettività, proiettando Atrani verso un modello di sviluppo sostenibile a misura di cittadino e visitatore.

L’Amministrazione Comunale esprime i suoi più sentiti auguri e un profondo ringraziamento alla Dott.ssa Mancino per il lavoro svolto e rinnova la propria gratitudine al Prof. Sensini per la qualificata attività di indirizzo scientifico che ha reso possibile questo prezioso contributo applicativo.

Con questo traguardo, Atrani non è solo la perla della Costiera Amalfitana per la sua bellezza estetica ma si attesta saldamente come punto di riferimento per una nuova governance e tutela dei beni comuni.