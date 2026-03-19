Il Conservatorio Cimarosa di Avellino apre le iscrizioni ai percorsi di abilitazione all’insegnamento

Il Conservatorio di Musica “Domenico Cimarosa” di Avellino annuncia l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di iscrizione ai percorsi di formazione iniziale e abilitazione all’insegnamento per l’Anno Accademico 2025/2026.

A partire dal 13 marzo e fino al termine perentorio del 23 marzo 2026, gli aspiranti docenti potranno candidarsi per i percorsi formativi da 30 e 60 CFA. L’offerta accademica prevede l’attivazione di 11 percorsi di studio, per un contingente complessivo di 174 posti.

L’iniziativa risponde alle nuove disposizioni ministeriali per il reclutamento dei docenti e mira a fornire una preparazione d’eccellenza sia sul piano disciplinare che pedagogico. Per garantire la massima accessibilità, i corsi si svolgeranno in modalità mista: le lezioni saranno tenute in presenza presso la sede di Avellino e trasmesse in modalità sincrona online.

Requisiti di Accesso L’iscrizione è strettamente riservata a:

Diplomati di II livello (con riferimento ai titoli indicati nell’Allegato 1 del bando); Docenti con almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque, di cui almeno uno svolto nella specifica classe di concorso per cui si richiede l’abilitazione (Allegato 2).

Modalità di Partecipazione Le istanze dovranno essere inoltrate esclusivamente in via telematica attraverso il portale Esse3. Gli interessati sono invitati a consultare la sezione dedicata ai “Corsi di formazione iniziale docenti” sul sito istituzionale del Conservatorio, dove sono già disponibili le FAQ e una guida dettagliata alla compilazione online.

Il bando completo e tutta la documentazione ufficiale sono consultabili al seguente indirizzo: https://conservatoriocimarosa.org/wp-content/uploads/2026/03/bando-30-e-60-cfa_2526-2.pdf