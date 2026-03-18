Un percorso tra musica e arti visive nella Vienna del primo Novecento, da Arnold Schönberg a Paul Klee

Un viaggio affascinante alla scoperta delle connessioni profonde tra musica e arti visive nella Vienna del primo Novecento. Prenderà il via il 27 marzo a Mercogliano (Avellino) il ciclo di conferenze dal titolo *“Seconda Scuola di Vienna e Arti Visive. Tre conferenze su procedure formali e comparate”, tenuto dal pianista e musicologo Gianluca Di Donato

L’iniziativa, ospitata presso la prestigiosa sede della Biblioteca delle Suore Benedettine di Montevergine, in collaborazione con l’Accademia dei Dogliosi presieduta dal prof. Fiorentino Vecchiarelli, si propone di indagare il fecondo scambio artistico che, tra il 1905 e il 1935, trasformò Vienna in un laboratorio culturale d’avanguardia. Attraverso un approccio comparato, Di Donato guiderà il pubblico in un percorso che accosta le figure chiave della musica e della pittura di quegli anni.

Il programma degli incontri:

Giovedì 27 marzo | ore 17:00 – Suono interiore e necessità spirituale: Kandinskij e Schönberg. Un dialogo tra il padre dell’astrattismo e il rivoluzionario della musica, in un’epoca in cui le convenzioni ereditate cessarono di garantire l’equilibrio.

Mercoledì 23 aprile | ore 17:00 – Corpo, ferita, controllo: Egon Schiele e Alban Berg. L’espressività tormentata e la ricerca formale come specchio di un’umanità ferita.

Giovedì 22 maggio | ore 17:00 La semantica artistica: Paul Klee e Anton Webern. Il segno e il suono come elementi costitutivi di una nuova poetica, tra rigore e lirismo.

Ogni incontro sarà arricchito da ascolti musicali, proiezioni di opere e letture dai diari degli artisti, offrendo un’esperienza immersiva e multidisciplinare.

Gianluca Di Donato, allievo di Aldo Ciccolini, è un riconosciuto interprete di livello internazionale e un affermato musicologo. Laureato in Lettere, Filosofia e Musicologia, la sua attività saggistica annovera pubblicazioni su Brahms e Mozart. È profondo conoscitore della Seconda Scuola di Vienna alla quale, oltre a numerosi articoli, ha dedicato una trilogia sulla liederistica con pianoforte (pubblicati da Florestano Edizioni) che, a partire da febbraio 2026, affronterà anche come pianista attraverso l’esecuzione integrale, per la prima volta in Italia con il soprano Barbara Costa, con la quale forma il duo DASLIED, per la storica Società del Quartetto di Bergamo.

Il progetto non si limita alla sola sede di Mercogliano. Il M° Di Donato porterà queste conferenze anche a Roma, Bergamo e Venezia, confermando il respiro nazionale dell’iniziativa. Prossime tappe in programma:

L’ingresso agli incontri è libero fino a esaurimento posti. Per informazioni è possibile contattare la Biblioteca delle Suore Benedettine di Montevergine.