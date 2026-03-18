Assunto nuovo personale sanitario per le Case e gli Ospedali di comunità

Il nuovo personale, selezionato tramite avviso pubblico tra oltre 650 candidati, opererà in sinergia con i medici di medicina generale e i servizi distrettuali, garantendo un’assistenza proattiva e di prossimità, orientata alla prevenzione e alla presa in carico integrata, in linea con la Missione 6 del PNRR.

Nuovo personale sanitario per le Case e gli Ospedali di comunità. L’Asl Avellino ha concluso le procedure per l’assunzione di 40 infermieri, a tempo determinato, per la durata di 8 mesi rinnovabili, selezionati tramite avviso pubblico tra oltre 650 candidati, da destinare al potenziamento dell’assistenza territoriale previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Gli infermieri di comunità rappresentano una figura chiave nel nuovo modello assistenziale, che prevede una riorganizzazione della sanità territoriale più vicina alle persone e ai loro bisogni attraverso le Case e gli Ospedali di comunità.

Gli infermieri opereranno all’interno di queste strutture, a stretto contatto con gli altri professionisti della salute, come medici di medicina generale e specialisti, in sinergia con servizi sociali, per monitorare i pazienti cronici e rispondere adeguatamente ai bisogni assistenziali delle persone.

Le nuove assunzioni consentiranno di ampliare la copertura dei servizi sanitari e di migliorarne l’accessibilità e l’appropriatezza, in linea con gli obiettivi nazionali ed europei di rafforzamento dell’assistenza primaria.

L’ASL Avellino conferma così il proprio impegno nel garantire un sistema sanitario sempre più radicato, più vicino ai cittadini, efficiente e inclusivo.