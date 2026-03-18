Insediamento del Dott. Stefano Lanza
Si è insediato presso il Comune di Avellino il nuovo Dirigente del Settore Finanze
Riceviamo il seguente comunicato stampa dal Comune di Avellino e condividiamo:
In data odierna si è insediato presso gli uffici della Ragioneria il nuovo Dirigente del Settore Finanze, dott. Stefano Lanza.
Il dott. Lanza è attualmente dirigente presso il Comune di Taranto e presterà servizio presso il Comune di Avellino, in virtù della convenzione stipulata tra i due enti, con incarico a scavalco condiviso.
Al dott. Lanza è affidata la responsabilità del Settore Bilancio e dei Servizi Finanziari.