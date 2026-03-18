Insediamento del Dott. Stefano Lanza

Si è insediato presso il Comune di Avellino il nuovo Dirigente del Settore Finanze

Aggiunto da Redazione il 18 marzo 2026.
Tags della Galleria Avellino, PRIMO PIANO

dott. Stefano LanzaRiceviamo il seguente comunicato stampa dal Comune di Avellino e condividiamo:

In data odierna si è insediato presso gli uffici della Ragioneria il nuovo Dirigente del Settore Finanze, dott. Stefano Lanza.

Il dott. Lanza è attualmente dirigente presso il Comune di Taranto e presterà servizio presso il Comune di Avellino, in virtù della convenzione stipulata tra i due enti, con incarico a scavalco condiviso.

Al dott. Lanza è affidata la responsabilità del Settore Bilancio e dei Servizi Finanziari.

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Source: www.irpinia24.it