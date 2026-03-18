Un riconoscimento a chi unisce amore per la famiglia e impegno verso gli altri

L’Associazione di Volontariato “La Solidarietà” di Fisciano si unisce anche quest’anno ai festeggiamenti in occasione della Festa del Papà, riconoscendo e valorizzando il ruolo fondamentale dei padri di famiglia, veri e propri pilastri della nostra comunità.

In questa occasione, desideriamo rendere omaggio a tutti i papà volontari che, con dedizione e altruismo, dedicano il loro tempo e le loro energie al servizio degli altri. Spesso, questi genitori sacrificano momenti preziosi con le loro famiglie per intervenire in emergenze di ogni genere, mettendo a disposizione della collettività competenza, coraggio e cuore.

“I padri volontari che operano all’interno del nostro sodalizio – dichiara il Presidente Alfonso Sessa - sono esempi viventi di dedizione e altruismo. Sono uomini che, pur sottraendo tempo alle proprie famiglie, scelgono di essere presenti per chi ha bisogno, dimostrando che il vero valore di un padre si misura anche nel suo impegno verso gli altri. Questa festa è un’occasione per ringraziarli e per riconoscere il loro importante ruolo nella costruzione di una società più solidale e umana”.

I figli del presidente del sodalizio fiscianese, Sossio e Vincenzo hanno profittato dell’occasione per porgere gli auguri al proprio genitore: “Sappiamo bene che un semplice grazie non può bastare per tutto quello che hai fatto, che fai e che continuerai a fare per noi e per la tua famiglia. Con questo messaggio vogliamo esprimerti il nostro profondo senso di gratitudine per il padre che sei, per l’educazione e il rispetto che ci hai insegnato e per le opportunità che ci hai concesso senza farci mancare mai nulla. Ma soprattutto vogliamo dirti Grazie per l’amore che ogni giorno dimostri per i tuoi figli. Dal profondo del cuore Buona Festa del papà”.

L’Associazione invita tutta la comunità a celebrare questa giornata con riconoscenza e gratitudine verso quei padri che, con il loro esempio, ci insegnano il valore della solidarietà e della responsabilità sociale, con particolare attenzione ai propri figli.