Conferenza stampa di Radici e Futuro
Venerdì 20 marzo la conferenza del partito irpino presso la sede del PD
Riceviamo la seguente comunicazione da Radici e Futuro e condividiamo:
La componente Radici e Futuro comunica di aver organizzato una conferenza stampa che si terrà:
• Venerdì 20 marzo 2026, alle ore 10:30
• presso la sede del Partito Democratico – Via Tagliamento
L’iniziativa sarà occasione per illustrare pubblicamente le attività, le proposte e le prospettive politiche della componente, all’interno del percorso di partecipazione e confronto nel Partito Democratico.