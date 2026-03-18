Venerdì 20 marzo la conferenza del partito irpino presso la sede del PD

Riceviamo la seguente comunicazione da Radici e Futuro e condividiamo:

La componente Radici e Futuro comunica di aver organizzato una conferenza stampa che si terrà:

• Venerdì 20 marzo 2026, alle ore 10:30

• presso la sede del Partito Democratico – Via Tagliamento

L’iniziativa sarà occasione per illustrare pubblicamente le attività, le proposte e le prospettive politiche della componente, all’interno del percorso di partecipazione e confronto nel Partito Democratico.