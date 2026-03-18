Ad Avellino tornano i Mercatini di San Giuseppe

Dal 19 al 22 marzo il centro città si anima con prodotti tipici, dj set e la tradizionale zeppola

Aggiunto da Redazione il 18 marzo 2026.
Tags della Galleria CULTURA, PRIMO PIANO

Locandina Mercatini San Giuseppe 2Conto alla rovescia per l’inaugurazione dei Mercatini di San Giuseppe, l’evento ideato e organizzato dalla Confesercenti provinciale di Avellino, guidata da Giuseppe Marinelli. con il patrocinio morale del Comune di Avellino, che aprirà i battenti domani, giovedì 19 marzo, alle 10, lungo Corso Vittorio Emanuele.
Quattro giorni, dal 19 al 22, all’insegna dei prodotti tipici, della tradizione e dell’artigianato, con un’area festa allestita nel cuore del capoluogo irpino, con serate dedicate al gusto e alla musica.
Sapori e profumi del territorio, ma anche una selezione delle più golose specialità del Belpaese, con una protagonista assoluta: il dolce della festa, la zeppola di San Giuseppe.
Il programma prevede animazione, show cooking e dj set, per un appuntamento gioioso nel centro di Avellino.

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Source: www.irpinia24.it