Dal 19 al 22 marzo il centro città si anima con prodotti tipici, dj set e la tradizionale zeppola

Conto alla rovescia per l’inaugurazione dei Mercatini di San Giuseppe, l’evento ideato e organizzato dalla Confesercenti provinciale di Avellino, guidata da Giuseppe Marinelli. con il patrocinio morale del Comune di Avellino, che aprirà i battenti domani, giovedì 19 marzo, alle 10, lungo Corso Vittorio Emanuele.

Quattro giorni, dal 19 al 22, all’insegna dei prodotti tipici, della tradizione e dell’artigianato, con un’area festa allestita nel cuore del capoluogo irpino, con serate dedicate al gusto e alla musica.

Sapori e profumi del territorio, ma anche una selezione delle più golose specialità del Belpaese, con una protagonista assoluta: il dolce della festa, la zeppola di San Giuseppe.

Il programma prevede animazione, show cooking e dj set, per un appuntamento gioioso nel centro di Avellino.