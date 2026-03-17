Iniziativa dei giovani per promuovere la solidarietà nelle scuole di Avellino

Sarà una zeppola di San Giuseppe ad accompagnare la prima uscita del Camper della Young Caritas Avellino, il nuovo progetto promosso dalla Caritas Diocesana di Avellino diretta da Antonio D’Orta che mette al centro l’incontro tra giovani, la solidarietà e la costruzione di relazioni sul territorio.

L’appuntamento è per giovedì 19 marzo alle ore 7.45, nello spazio antistante l’Istituto Alberghiero di Avellino “Manlio Rossi Doria”, dove i giovani volontari della Young Caritas incontreranno gli studenti della scuola per condividere un momento semplice ma ricco di significato: la colazione prima del suono della campanella nel giorno di san Giuseppe.

L’iniziativa, dal titolo “Una zeppola che fa del bene”, vuole trasformare una tradizione molto amata come quella delle zeppole di San Giuseppe in un’occasione di incontro, dialogo e solidarietà. I ragazzi distribuiranno le zeppole agli studenti, dando vita a un momento di scambio che unisce convivialità e impegno sociale.

Questa iniziativa rappresenta la prima uscita ufficiale del Camper della Young Caritas, uno strumento pensato per portare la Caritas tra i giovani, nei luoghi della loro quotidianità, per ascoltare, dialogare e costruire nuove forme di partecipazione.

L’obiettivo è semplice ma ambizioso: giovani che incontrano altri giovani, creando spazi di relazione e sensibilizzazione sui temi della solidarietà e dell’impegno civico.

Durante la mattinata, oltre alla distribuzione delle zeppole, sarà possibile conoscere più da vicino le attività della Young Caritas e le iniziative solidali presenti sul territorio. La distribuzione delle zeppole diventerà così un’occasione per sostenere le attività caritative locali, ma anche per scambiarsi un augurio, fermarsi a parlare e rafforzare il senso di comunità.

«C’è una ricetta speciale che non si trova nei libri di cucina – spiegano i giovani volontari della Young Caritas – ed è quella che unisce entusiasmo, condivisione e desiderio di fare rete. Con il Camper vogliamo incontrare i giovani là dove vivono, studiano e si incontrano».

Con questa prima uscita prende ufficialmente il via il percorso itinerante del Camper della Young Caritas Avellino, che nei prossimi mesi toccherà scuole, luoghi di aggregazione e spazi pubblici della città e della provincia, con l’obiettivo di avvicinare sempre più ragazzi alle esperienze di volontariato e di cittadinanza attiva.