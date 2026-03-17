Unicusano Avellino Basket e Gruppo Galdieri Auto sostengono la Camminata Rosa

Unicusano Avellino Basket e Gruppo Galdieri Auto scendono in campo per sostenere la XII edizione della Camminata Rosa, confermando l’impegno condiviso nel promuovere prevenzione, solidarietà e attenzione al territorio.

Per rafforzare la presentazione dell’iniziativa, Galdieri Auto porterà nello spiazzale del PalaDelMauro l’evento “Cucina Titanica Aggregativa”, un momento di incontro e socialità pensato per accompagnare la serata sportiva e coinvolgere i tifosi in un’esperienza che unisce sport, sapori e sensibilizzazione.

Prima della gara Unicusano Avellino Basket – Sella Benedetto XIV Cento, lo spazio antistante il palazzetto si trasformerà in un’area di intrattenimento e ristoro dedicata ai tifosi muniti di abbonamento o titolo di accesso, che potranno ricevere gratuitamente un piatto della Cucina Titanica Aggregativa.

L’evento coniuga sapori e intrattenimento, anche grazie alla collaborazione di Halley Campania e Polilop, che hanno accolto l’invito di Galdieri Auto a contribuire a un’iniziativa dal forte valore sociale. Nel corso della serata sarà inoltre presentata la nuova maglia ufficiale della Camminata Rosa.

L’iniziativa sarà illustrata nel dettaglio giovedì 19 marzo alle ore 10.30, presso la sala stampa del PalaDelMauro. Interverranno il Presidente dell’Unicusano Avellino Basket Giuseppe Lombardi, il Presidente del Gruppo Galdieri Auto, Nino Galdieri e il dott. Carlo Iannace, senologo e ideatore della Camminata Rosa insieme alle associazioni The Power of Pink.