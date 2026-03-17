Inaugurazione della mostra fotografica e presentazione del catalogo alla Pinacoteca

Venerdì 20 marzo 2026, alle ore 17.00, nella Pinacoteca Provinciale di Salerno, Palazzo Pinto, via Mercanti, 63, Salerno, sarà inaugurata la mostra fotografica e sarà presentato il catalogo “Vito Falcone. Trasparenze”, di Vito Falcone, a cura di Bruno Di Marino – Mostra e catalogo De Angelis Art –.

All’inaugurazione dell’evento, patrocinato dalla Provincia di Salerno e dall’Associazione Culturale Gozlinus, moderato da Paolo Romano (Giornalista e scrittore), parteciperanno: Giovanni Guzzo (Presidente F.F. Provincia di Salerno), Michele Figliulo (Associazione Gozlinus), Bruno Di Marino (Curatore della mostra e del catalogo), sarà presente l’Autore.

La mostra “Vito Falcone. Trasparenze” presenta un lavoro che ha al centro l’acqua come dispositivo ludico e flusso congelato, elemento vitale condiviso da una comunità e fulcro di un’azione rituale che si rinnova nel tempo. Falcone fotografa l’istante parabolico del gesto, il momento di massima espansione, prima che l’acqua ricada e si disperda, trattenendo nell’immagine un’energia collettiva destinata a svanire.

La ricerca dell’istante privilegiato, in dialogo con la lezione di Cartier-Bresson, si intreccia con un uso consapevole e rigoroso della luce, materia instabile e impalpabile quanto l’acqua stessa. È la luce a strutturare le immagini, a scolpire i corpi e a trasformare l’evento in visione, richiamando l’eredità di maestri del bianco e nero come Jodice, Berengo Gardin e Koudelka.

Il percorso espositivo si sviluppa lungo un arco temporale di oltre venticinque anni, attraversando il passaggio dall’analogico al digitale. Nonostante le differenze tecnologiche, le fotografie appaiono sottratte al tempo e si susseguono come frammenti di un’unica, ininterrotta performance: una memoria visiva collettiva in cui il gesto rituale si ripete, sempre uguale e sempre diverso.