Consegnati 1.400 mq e avviato il trasferimento dei servizi, lavori completi entro la primavera

Prosegue il progetto di ristrutturazione integrale del Pronto soccorso dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, un intervento strategico che porterà al raddoppio della superficie complessiva dell’area dell’emergenza. Al termine dei lavori, previsto entro la prossima primavera, la struttura passerà dagli attuali 1.040 metri quadrati a 2.515, con ambienti completamente riqualificati, più funzionali per il personale sanitario e più confortevoli per pazienti e accompagnatori.

Un passaggio fondamentale di questo percorso sarà compiuto domani, 18 marzo, quando sarà consegnata la nuova superficie di 1400 metri quadrati e si procederà, contestualmente, al graduale trasferimento dei servizi dalla precedente area di circa mille metri quadrati. Le attività del Pronto soccorso, che in questi mesi non si sono mai fermate e non potevano fermarsi, continueranno a essere garantite senza interruzioni, nonostante la complessità organizzativa dell’operazione.

Nella nuova ala del Pronto soccorso troveranno posto: sala trattamento e visita, zona dedicata ai pazienti in attesa di ricovero, stanza per pazienti fragili, stanza per detenuti, ambiente riservato alle vittime di violenza, area per pazienti con patologie infettive e area Obi – Osservazione Breve Intensiva, fondamentale per la gestione dei casi che richiedono monitoraggio clinico prolungato.

Con il trasferimento programmato, sarà possibile procedere immediatamente con la ristrutturazione della parte originaria del Pronto soccorso, oggetto di completo rifacimento e integrazione con la nuova. In questa fase, il triage, la sala d’attesa per i familiari e l’area codice rosso continueranno a rimanere operativi negli spazi attuali e saranno oggetto di intervento solo nell’ultima fase dei lavori.

Lo spostamento pianificato segna un momento strategico e simbolico: consente di intervenire sulla vecchia superficie senza interferire sulle attività e rappresenta una tappa concreta verso il completamento dell’intero progetto. Il rispetto del cronoprogramma conferma l’impegno assunto e avvicina la consegna definitiva di un Pronto soccorso completamente rinnovato, adeguato alle esigenze assistenziali dell’Azienda ospedaliera Moscati, riferimento per Avellino e per l’intero territorio provinciale e limitrofo.