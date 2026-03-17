Carmela Gonnella, 38 anni, consigliera comunale di Morra De Sanctis da due anni, sarà la prima consigliera provinciale del Movimento 5 Stelle a Palazzo Caracciolo ad Avellino. Carmela Gonnella, 38 anni, consigliera comunale di Morra De Sanctis da due anni, sarà la prima consigliera provinciale del Movimento 5 Stelle a Palazzo Caracciolo ad Avellino.

Un risultato importante per il nostro Movimento e per l’intero territorio irpino, frutto di un lavoro costante e di un impegno condiviso da tanti amministratori e attivisti che ogni giorno operano nelle comunità locali con serietà e spirito di servizio.

“Voglio esprimere il mio più sincero ringraziamento a tutto il territorio e in particolare agli eletti del Movimento 5 Stelle nelle diverse amministrazioni locali per lo straordinario lavoro svolto. Questo risultato è il frutto di un percorso collettivo che dimostra come, anche nei territori, il Movimento continui a crescere e a radicarsi grazie all’impegno di amministratori competenti e vicini ai cittadini”.

“L’elezione di Carmela Gonnella rappresenta un passaggio significativo perché porta per la prima volta il Movimento 5 Stelle nel Consiglio provinciale di Avellino. Un ruolo cruciale che, sono certo, Carmela saprà interpretare al meglio insieme agli altri nostri eletti sul territorio, lavorando per dare risposte concrete alle comunità irpine e per rafforzare il legame tra le istituzioni e i cittadini”.

“Continueremo a lavorare con determinazione – conclude Micillo – per rappresentare al meglio le istanze dei territori, promuovere buona amministrazione e costruire opportunità di sviluppo per tutta la provincia”.