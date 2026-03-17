Il Cilento tra natura e cultura

Un viaggio esperienziale promosso da Cilento Autentico DMO, insieme a Fenailp Sapri Basso Cilento e all’Associazione Terre del Bussento, in collaborazione con la BMT Napoli e con il patrocinio dei Comuni coinvolti, che ha messo al centro paesaggi, cultura e produzioni locali, con l’obiettivo di creare connessioni concrete tra operatori e territorio.

Nel corso del soggiorno, i buyer hanno visitato il Museo Logos presso l’ex Monastero di San Francesco di Paola, l’Oasi WWF Grotte del Bussento, il Museo etnografico Clorinda e Modestia Florenzano e il Museo Josè Ortega, partecipando anche a degustazioni di prodotti tipici della tradizione campana e a tour nei centri storici di Sapri, Morigerati, Bosco e San Giovanni a Piro.

Tra le esperienze più apprezzate, la visita al Buon Pastore a Sapri, l’escursione lungo il Sentiero Apprezzami l’Asino e il racconto della figura della La Spigolatrice di Sapri, che ha suscitato particolare interesse tra gli operatori stranieri per il suo valore storico e simbolico legato al territorio. Significativi i momenti di confronto diretto con gli operatori locali, che hanno consentito di avviare contatti e valutare nuove opportunità di collaborazione per la costruzione di pacchetti turistici destinati ai mercati internazionali.

«Registriamo un entusiasmo concreto da parte dei buyer, colpiti dall’autenticità del territorio e dalla qualità delle esperienze proposte – ha dichiarato Marco Sansiviero –. Questo educational dimostra che il Cilento interno può competere a livello internazionale puntando su sostenibilità, identità e accoglienza».

«Le Terre del Bussento hanno saputo raccontarsi in modo efficace, mostrando un’offerta turistica integrata che unisce natura, cultura ed enogastronomia – ha aggiunto Matteo Martino –. Ora la sfida è trasformare questo interesse in flussi reali, consolidando una rete tra operatori capace di generare sviluppo duraturo. Ringrazio le amministrazioni pubbliche, Edoardo Grieco, referente PAT Campania e Nicodemo Giudice per aver accompagnato con professionalità il gruppo di buyer».