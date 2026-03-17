Filiera agroalimentare, focus su trasparenza e diritti

Alla Camera di Commercio di Roma confronto tra istituzioni e imprese su sostenibilità e tutela dei produttori

Aggiunto da Redazione il 17 marzo 2026.
Tags della Galleria Europa, PRIMO PIANO

confeuronews (1)Nella giornata di martedì 17 marzo, presso la Camera di Commercio di Roma, il presidente nazionale dell Confeuro-Confederazione Agricoltori Europei, Andrea Tiso, ha partecipato alla presentazione ufficiale di “APPELLANDO IN ITALIA”, l’alleanza internazionale con sede in Germania che sviluppa e gestisce un meccanismo di reclamo settoriale dedicato alla catena di fornitura di frutta e verdura fresca destinata alla grande distribuzione organizzata tedesca.

L’evento è stata l’occasione propizia per parlare di trasparenza, responsabilità e tutela dei diritti umani e ambientali nella catena italiana di fornitura agroalimentare alla grande distribuzione tedesca. Proprio la filiera agroalimentare infatti rappresenta uno dei pilastri delle relazioni economiche tra il nostro paese e la Germania, e diventa pertanto sempre più importante garantire che tali relazioni si fondino non solo sulla qualità dei prodotti, ma anche su principi condivisi di sostenibilità, rispetto dei diritti dei lavoratori e tutela dell’ambiente. Negli ultimi anni l’attenzione verso questi temi è cresciuta significativamente, anche alla luce di nuovi strumenti normativi europei e nazionali che promuovono maggiore trasparenza e responsabilità nelle catene di approvvigionamento. In questo contesto, il dialogo tra istituzioni, imprese e organizzazioni della società civile diventa essenziale per individuare soluzioni concrete e praticabili anche per la tutela del comparto primario. Siamo felici dunque che anche Confeuro abbia potuto condividere con autorevoli attori istituzionali e agroalimentari esperienze, analizzare le sfide esistenti e rafforzare la cooperazione lungo la filiera agroalimentare, affinché lo sviluppo economico proceda insieme alla tutela dei diritti umani e dell’ambiente.

Confido che il confronto di oggi possa contribuire a costruire sistemi sempre più trasparenti, responsabili e sostenibili a difesa dei consumatori e dei piccoli e medi produttori agricoltori di fronte alla azione

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Source: www.irpinia24.it