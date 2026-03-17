Alla Camera di Commercio di Roma confronto tra istituzioni e imprese su sostenibilità e tutela dei produttori

Nella giornata di martedì 17 marzo, presso la Camera di Commercio di Roma, il presidente nazionale dell Confeuro-Confederazione Agricoltori Europei, Andrea Tiso, ha partecipato alla presentazione ufficiale di “APPELLANDO IN ITALIA”, l’alleanza internazionale con sede in Germania che sviluppa e gestisce un meccanismo di reclamo settoriale dedicato alla catena di fornitura di frutta e verdura fresca destinata alla grande distribuzione organizzata tedesca.

L’evento è stata l’occasione propizia per parlare di trasparenza, responsabilità e tutela dei diritti umani e ambientali nella catena italiana di fornitura agroalimentare alla grande distribuzione tedesca. Proprio la filiera agroalimentare infatti rappresenta uno dei pilastri delle relazioni economiche tra il nostro paese e la Germania, e diventa pertanto sempre più importante garantire che tali relazioni si fondino non solo sulla qualità dei prodotti, ma anche su principi condivisi di sostenibilità, rispetto dei diritti dei lavoratori e tutela dell’ambiente. Negli ultimi anni l’attenzione verso questi temi è cresciuta significativamente, anche alla luce di nuovi strumenti normativi europei e nazionali che promuovono maggiore trasparenza e responsabilità nelle catene di approvvigionamento. In questo contesto, il dialogo tra istituzioni, imprese e organizzazioni della società civile diventa essenziale per individuare soluzioni concrete e praticabili anche per la tutela del comparto primario. Siamo felici dunque che anche Confeuro abbia potuto condividere con autorevoli attori istituzionali e agroalimentari esperienze, analizzare le sfide esistenti e rafforzare la cooperazione lungo la filiera agroalimentare, affinché lo sviluppo economico proceda insieme alla tutela dei diritti umani e dell’ambiente.

Confido che il confronto di oggi possa contribuire a costruire sistemi sempre più trasparenti, responsabili e sostenibili a difesa dei consumatori e dei piccoli e medi produttori agricoltori di fronte alla azione