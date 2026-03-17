L'elezione di Mauro Piccolo a Consigliere provinciale rappresenta grande risultato

Grande soddisfazione nel mondo del Centrodestra locale per l’elezione di Mauro Piccolo a consigliere provinciale. A commentare l’esito della consultazione è Gennaro Blasi, presidente dell’associazione “La Destra Grottese”, che in una nota ha evidenziato il risultato ottenuto dal neo eletto.

“Esprimo grande soddisfazione per l’elezione dell’amico Mauro Piccolo a consigliere provinciale e soprattutto per il raddoppio dei voti ottenuti rispetto al sindaco Spera”, ha dichiarato Blasi, sottolineando come il risultato rappresenti un segnale politico significativo all’interno dello scenario territoriale. Il presidente dell’associazione ha inoltre rimarcato il buon risultato complessivo ottenuto dalla lista del Centrodestra, che è riuscita a conquistare tre seggi nel nuovo Consiglio provinciale.

Un dato che, secondo Blasi, conferma la presenza e il radicamento dell’area politica sul territorio. Non manca tuttavia una nota di rammarico. “Purtroppo – ha aggiunto – tra gli eletti non figura alcun rappresentante di Fratelli d’Italia”, un’assenza che, secondo l’associazione, lascia aperta una riflessione politica in vista delle prossime sfide amministrative. Nonostante ciò, il risultato complessivo viene considerato positivo e rappresenta, nelle parole di Blasi, “un segnale di fiducia da parte degli amministratori e del territorio verso il progetto politico del Centrodestra”.