Delegazione alla messa di congedo: riconoscenza per l’impegno su pace e comunità

Anche una delegazione delle Acli di Benevento, guidata dalla presidente provinciale Maria Giovanna Pagliarulo e dal consigliere nazionale Filiberto Parente, sarà presente domani alla messa di saluto dell’Arcivescovo Mons. Felice Accrocca. Anche una delegazione delle Acli di Benevento, guidata dalla presidente provinciale Maria Giovanna Pagliarulo e dal consigliere nazionale Filiberto Parente, sarà presente domani alla messa di saluto dell’Arcivescovo Mons. Felice Accrocca.