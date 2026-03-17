Acli Benevento salutano Accrocca
Delegazione alla messa di congedo: riconoscenza per l’impegno su pace e comunità
Anche una delegazione delle Acli di Benevento, guidata dalla presidente provinciale Maria Giovanna Pagliarulo e dal consigliere nazionale Filiberto Parente, sarà presente domani alla messa di saluto dell’Arcivescovo Mons. Felice Accrocca.
“A Sua Eccellenza va il nostro grazie più sincero” scrivono Pagliarulo e Parente in riscontro alla missiva dell’arcivescovo. “Grazie per essere stato accanto alle Acli in ogni occasione, condividendo con noi momenti di comunità, riflessione e impegno civile. Non ultima la Carovana della Pace, dove ha incontrato circa 1300 persone: con il suo stile semplice, sobrio e profondamente umano ha saputo farci riflettere sul valore della Pace in questi tempi segnati dalla guerra. È singolare e prezioso che la sua missione, da fine conoscitore di Francesco, possa continuare ad aiutarci a valorizzare il cammino della Riconciliazione e della Pace da Benevento a Pietrelcina. Un percorso che, gemellato con la Perugia-Assisi, può diventare un segno di speranza anche per tutto il Mezzogiorno d’Italia. Continuiamo a volerle bene, Eccellenza, nel segno di Francesco, come speranza storica della Chiesa cattolica apostolica romana. Buon cammino pastorale e ad maiora semper”.
Source: www.irpinia24.it