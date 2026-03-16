I biancoverdi battono Antoniana al Pala Del Mauro restano in corsa per il secondo posto

La Scandone Avellino prosegue il suo momento positivo e davanti al pubblico di casa supera la Pallacanestro Antoniana con il punteggio di 78-63, nella gara valida per la 24ª giornata del campionato di Serie B Interregionale. Una prova solida per i lupi, che centrano la sesta vittoria consecutiva grazie anche all’ottima prestazione di Kmetic, MVP della gara con 26 punti, distintosi nei momenti chiave della partita e contribuendo in maniera decisiva al successo biancoverde. Un risultato che permette alla Scandone di continuare a inseguire con determinazione l’obiettivo secondo posto in classifica che ora dista due punti ed è occupato da Viterbo che ha, però, due partite in più dei biancoverdi.

Avvio di gara intenso al Pala Del Mauro. Coach Dell’Imperio deve fare a meno di Ragusa, fermo ai box per problemi fisici, mentre rientra nelle rotazioni capitan Iannicelli. Parte meglio la Pallacanestro Antoniana, che colpisce sull’asse Trapani–Smith approfittando delle difficoltà offensive di Avellino, imprecisa anche dalla lunetta. Il tecnico biancoverde ferma subito il gioco con un timeout per scuotere i suoi. La risposta arriva con Gay, che prende in mano l’attacco dei lupi e dà ritmo alle manovre offensive. L’ingresso di Kmetic cambia l’inerzia: due giocate decisive nel finale permettono alla Scandone di chiudere avanti il primo quarto 18-14.

Avellino rientra in campo con grande energia e piazza subito l’allungo, costringendo il coach dell’Antoniana a fermare la gara dopo pochi possessi. Protagonista assoluto è Kmetic, che fa il bello e il cattivo tempo su entrambi i lati del campo: la zona difensiva biancoverde manda fuori ritmo l’attacco ospite, spesso costretto alla palla persa. L’esterno biancoverde è infallibile dalla lunga distanza e diventa il vero fattore del match. A metà quarto la Scandone tocca il +17, con Vitale che si iscrive a referto con una tripla pesante. Quando l’inerzia sembra tutta dalla parte dei lupi, l’Antoniana reagisce con un parziale di 8-0 firmato Cortese e Smith, approfittando di un momento di blackout offensivo di Avellino. A spezzare il digiuno ci pensa ancora Kmetic con un importante gioco da tre punti. All’intervallo lungo la Scandone resta comunque in controllo: Avellino avanti 38-28.

La Scandone rientra dagli spogliatoi con grande determinazione e prova subito ad allungare. Duranti e Donda firmano un mini parziale di 8-1 che vale il nuovo massimo vantaggio biancoverde sul +17. L’Antoniana prova a reagire con i primi punti del quarto messi a segno da Di Palma e Tonino, ma Avellino continua a muovere bene la palla trovando con facilità soluzioni pulite in attacco. Gay resta una costante spina nel fianco per la difesa ospite. I giallorossi però non mollano e si aggrappano alle giocate di Smith e Di Palma che, nel finale di periodo, riescono a rosicchiare parte dello svantaggio riportando l’Antoniana sul -10. Alla terza sirena la Scandone conduce 61-51.

Inizia l’ultima frazione con una grande giocata difensiva di Kmetic, che recupera palla e trova anche il canestro nella metà campo offensiva. Donda fa sentire tutta la sua presenza sotto le plance, soprattutto in difesa, diventando un riferimento sempre più cercato dai compagni. Nel finale cresce ulteriormente la pressione difensiva della Scandone e le giocate di Stefanini e Kmetic mettono definitivamente la partita in ghiaccio. Negli ultimi minuti Avellino gestisce senza particolari affanni e porta a casa la sesta vittoria consecutiva con il punteggio di 78-63.

Queste le dichiarazioni di coach Dell’Imperio: “È stata la partita che ci aspettavamo. Sapevamo che non sarebbe stata semplice e infatti in alcuni momenti siamo stati un po’ nervosi, alternando fasi di buon gioco ad altre di maggiore frenesia. Questo è anche il risultato di una settimana di lavoro non facile: abbiamo dovuto fare i conti con l’assenza di Ragusa, fermo ai box per un problema fisico che purtroppo lo terrà fuori ancora per un po’. Quando perdi un punto di riferimento nelle rotazioni devi necessariamente trovare nuovi equilibri. Siamo stati bravi ad adattarci, anche utilizzando in diversi momenti un quintetto più piccolo. I ragazzi hanno risposto con grande disponibilità, sacrificandosi per la squadra e interpretando al meglio quello che avevamo preparato. Abbiamo cercato anche di gestire il minutaggio di alcuni giocatori in vista della difficile trasferta di Cagliari che ci attende nei prossimi giorni. Allo stesso tempo dobbiamo continuare a lavorare per limare quei blackout che ogni tanto emergono durante la partita: sono momenti che rischiano di vanificare quanto di buono costruiamo nel corso della gara. L’obiettivo deve essere quello di mantenere sempre alta l’intensità e la concentrazione per tutti i 40 minuti. Voglio fare i complimenti a tutti perché hanno dato il massimo su entrambi i lati del campo”.

Nel prossimo turno di sabato 21 marzo la Scandone Avellino volerà in quel di Cagliari per affrontare l’Esperia.