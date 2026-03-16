Firmato in Prefettura il protocollo d’intesa tra “La Crisalide In Rete”, Carabinieri e Questura

Si è svolta presso la Prefettura di Salerno la sottoscrizione ufficiale del Protocollo d’Intesa Operativo tra La Crisalide in Rete APS, il Comando Provinciale dei Carabinieri e la Questura di Salerno, un accordo siglato alla presenza del Colonnello Filippo Melchiorre e del Questore Giancarlo Conticchio che sancisce l’avvio di una collaborazione strutturata e permanente volta alla prevenzione, al contrasto e alla gestione integrata dei casi di violenza di genere, con particolare attenzione alla tutela di donne e minori.

Il documento nasce dall’esigenza di consolidare una rete interistituzionale stabile, capace di garantire interventi tempestivi e procedure operative condivise in piena aderenza alle direttive della Convenzione di Istanbul e della Legge n.69 – Codice Rosso, ponendo come obiettivo il potenziamento del sistema territoriale attraverso un coordinamento capillare che coinvolge i Centri Antiviolenza sul territorio provinciale, le Case di accoglienza per donne maltrattate, i Comuni, l’autorità giudiziaria e il mondo della scuola.

Nell’ambito dell’intesa, La Crisalide in Rete APS assume un ruolo di primo piano impegnandosi a garantire il funzionamento dei Centri Antiviolenza gestiti dall’ente firmatario con professioniste specializzate ad assicurare, ove necessario, accoglienza, ascolto e assistenza legale, operanti secondo specifici programmi di messa in sicurezza, mettendo inoltre a disposizione le figure operanti a titolo gratuito, con reperibilità h24. L’Ente svolgerà inoltre un’importante funzione di regia della Rete Provinciale Interistituzionale, promuovendo iniziative per facilitare la raccolta delle denunce e l’assistenza alle Donne vittime di violenza sin dai primi episodi “sentinella”, oltre ad attuare percorsi educativi e di sensibilizzazione sulla violenza contro le donne, accompagnate e non da minori.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno assicurerà il costante collegamento operativo con i centri specializzati e metterà a disposizione il personale tecnico del Ra.C.I.S. per attività formative di alto profilo, mentre la Questura di Salerno affinerà le modalità di gestione delle emergenze e il monitoraggio dei fenomeni attraverso un approccio integrato con gli enti locali, i sindacati e i garanti regionali.

A margine della firma, la Presidente de La Crisalide in Rete, Roberta Bolettieri, ha definito l’atto un passaggio storico per il territorio salernitano poiché la complessità della violenza di genere impone risposte rapide e competenti che solo una rete istituzionalizzata, capace di coinvolgere forze dell’ordine, Procura, Tribunale per i Minorenni, enti territoriali dei piani di zona e uffici scolastici, può garantire ponendo al centro dell’azione comune la dignità e la sicurezza delle persone vulnerabili.