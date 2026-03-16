Il comitato civico punta a coinvolgere cittadini per un programma condiviso in vista delle elezioni

Alla presenza di numerosi cittadini ed ex amministratori, il gruppo civico promosso da Claudio D’Onofrio, Marianna Romano, Antonio Blasi, Carmine Pece e Attilio Renna ha ufficializzato l’apertura del Comitato Civico Elettorale CO.C.E., primo passo verso la prossima tornata elettorale. Alla presenza di numerosi cittadini ed ex amministratori, il gruppo civico promosso da Claudio D’Onofrio, Marianna Romano, Antonio Blasi, Carmine Pece e Attilio Renna ha ufficializzato l’apertura del Comitato Civico Elettorale CO.C.E., primo passo verso la prossima tornata elettorale.

Per presentare l’iniziativa è stato scelto il gioco di parole «Mettiamo l’acqua a COCE, insieme», espressione che richiama simbolicamente l’avvio di un percorso aperto e condiviso.

«Il comitato è uno spazio aperto alle migliori energie della comunità – spiega l’architetto D’Onofrio, tra i promotori dell’iniziativa – dove accendere il fuoco alle idee e farle maturare insieme. Un luogo di incontro e di dialogo, prima ancora che uno spazio elettorale, in cui confrontarsi e costruire il futuro della nostra comunità. La presenza di tanti cittadini dimostra che c’è attenzione e consapevolezza rispetto al percorso che ci attende: dal dialogo nascono le opportunità e la possibilità di costruire il domani».

A sottolineare l’importanza del coinvolgimento della comunità è anche Marianna Romano, che spiega: «Partecipo a questa iniziativa perché sono convinta che, prima ancora di costruire una lista, sia fondamentale ascoltare e coinvolgere tutti. In passato il nostro paese è stato una realtà vivace, fatta di iniziative, partecipazione e luoghi di aggregazione che hanno dato energia al territorio. Negli ultimi tempi, però, abbiamo assistito a un calo sia dal punto di vista strutturale sia dell’entusiasmo. Per questo crediamo che, con il contributo di tutti, sia possibile delineare un programma chiaro e concreto, capace di valorizzare il territorio e riaccendere la partecipazione nella nostra comunità, dai più piccoli ai più grandi».

«L’obiettivo del comitato – aggiunge Romano – è aprire una fase di confronto con cittadini, associazioni e realtà del territorio, raccogliendo idee e proposte utili a costruire un programma condiviso in vista delle prossime elezioni amministrative».

A ribadire il valore del confronto sono anche Antonio Blasi, Carmine Pece e Attilio Renna, già vicesindaco e assessori nella precedente consiliatura, che sottolineano «la necessità di ripartire dal dialogo e dalla valorizzazione di chi può offrire e ha già offerto un contributo concreto alla vita della comunità. L’obiettivo è avviare una fase nuova, fondata su serietà, competenza e spirito di servizio, per rimettere Prata e i pratesi al centro dell’agenda della prossima amministrazione comunale».