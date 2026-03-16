I nuovi co-portavoce guideranno il movimento nei prossimi anni in Campania

Si è tenuta a Napoli l’Assemblea Regionale di Europa Verde – Verdi Campania, che ha visto una grande partecipazione di iscritti, delegati e rappresentanti istituzionali. La sala gremita ha testimoniato il forte interesse e la crescita del movimento ecologista nella regione.

L’assemblea ha eletto con un plebiscito i nuovi co-portavoce regionali, Maria Francesca Imbaldi e Davide Secone e i 20 membri dell’Esecutivo Regionale. Ai Coportavoce è stato affidato il compito di guidare il partito in Campania nei prossimi anni, rafforzando l’impegno sui temi della transizione ecologica, della tutela del territorio e della giustizia sociale.

Durante l’incontro sono stati rivolti numerosi e sentiti ringraziamenti ai co-portavoce uscenti, l’attuale assessora regionale e co-portavoce nazionale Fiorella Zabatta e Rosario Visone, per il lavoro svolto e per l’impegno profuso nella crescita e nel radicamento di Europa Verde sul territorio campano.

All’assemblea sono intervenuti Sergio D’Angelo, consigliere e capogruppo del gruppo consiliare al Comune di Napoli; Giulio Gerli, sindaco di Stiano e dirigente nazionale di Europa Verde; Carlo Ceparano, consigliere regionale; e Francesco Emilio Borrelli, parlamentare.

I lavori dell’assemblea sono stati moderati da Luigi Carbone, consigliere della Città Metropolitana di Napoli.

Erano inoltre presenti tutti i co-portavoce provinciali e i delegati delle cinque province della Campania, a testimonianza di un percorso politico condiviso e partecipato che punta a rafforzare la presenza dei Verdi nelle istituzioni e nei territori.

L’assemblea si è conclusa con l’impegno dei nuovi co-portavoce e di tutta la comunità politica di Europa Verde a lavorare con determinazione per un futuro più sostenibile, giusto e partecipato per la Campania.