Coinvolte oltre 120 associazioni per rafforzare coesione sociale e sviluppo nei territori di Irpinia e Sannio

Le reti territoriali e il volontariato organizzato si confermano strumenti strategici per promuovere coesione sociale e sviluppo nelle aree interne. Il percorso “INSIEME – Il futuro si costruisce soltanto insieme”, realizzato nell’ambito del Progetto Reti di Inclusione, ha rappresentato un’occasione straordinaria per raccogliere bisogni, ascoltare le esigenze delle comunità e costruire una progettualità condivisa tra associazioni, volontari e istituzioni. La giornata del 28 febbraio 2026 ha segnato la conclusione della prima fase di coinvolgimento degli stakeholder, ponendo le basi per le successive azioni progettuali.

Hanno preso parte al percorso:

121 associazioni, di cui 113 Enti del Terzo Settore (95 soci – 64 ODV, 30 APS, 1 altro ETS – e 18 non soci – 9 ODV, 7 APS, 2 altri ETS)

8 soggetti non ETS

193 volontari, 3 cittadini/aspiranti volontari

Rappresentanti di 1 amministrazione provinciale, 5 Comuni e i rispettivi Comuni ospitanti, 2 diocesi, 1 parrocchia, 1 ambito territoriale e 2 istituti scolastici

Il percorso ha favorito momenti di ascolto, analisi dei bisogni e confronto sulle priorità territoriali, creando le basi per un modello di collaborazione strutturato e una progettualità condivisa tra associazioni e istituzioni.

Le priorità condivise riguardano:

Identità e ruolo del volontariato nei territori

Disuguaglianze territoriali e giustizia sociale

Rafforzamento delle risorse e delle alleanze con il mondo del dono

Contrasto allo spopolamento delle aree interne

Nuovi bisogni e linguaggi della partecipazione

Welfare, co-programmazione ed economia sociale

Questi temi indicano le linee guida per azioni concrete e condivise del volontariato organizzato, orientate a rispondere in maniera efficace alle sfide delle comunità locali.

Il percorso non si conclude qui: a partire da marzo 2026, saranno organizzati tavoli tematici, incontri periodici finalizzati a consolidare le reti territoriali, monitorare i risultati e sviluppare nuove progettualità condivise. Particolare attenzione sarà rivolta all’incremento degli Enti del Terzo Settore coinvolti, con l’obiettivo di ampliare la partecipazione, rafforzare la rappresentanza e costruire comunità sempre più resilienti e inclusive.

GRAZIE a tutte le associazioni, i volontari e gli enti coinvolti, per aver contribuito a questo percorso straordinario. Il vostro impegno dimostra la forza del volontariato organizzato nel guidare lo sviluppo sociale delle aree interne.

GRAZIE al Comune di Ariano Irpino, al Comune di Sant’Agata De’ Goti, al Comune di Bisaccia, alla Parrocchia di Grottaminarda, all’Ente Provincia di Avellino ed al Comune di Gesualdo, che ci hanno ospitato gratuitamente presso sedi accoglienti e di grande rilevanza storico-culturale creando un contesto istituzionale prestigioso e accogliente.

“Il percorso ‘INSIEME – Il futuro si costruisce soltanto insieme’ conferma quanto il volontariato organizzato sia essenziale per comprendere i bisogni dei territori e definire le priorità condivise. La partecipazione attiva di associazioni, volontari e istituzioni ha costruito una progettualità concreta e inclusiva. La giornata del 28 febbraio 2026 segna la fine della prima fase di coinvolgimento degli stakeholder, ma il lavoro continua: con incontri periodici e iniziative strutturate puntiamo ad ampliare la rete degli Enti del Terzo Settore e rafforzare la partecipazione delle comunità locali. Il futuro si costruisce soltanto insieme.”