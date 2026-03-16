All’Archivio di Stato di Napoli due giorni di iniziative tra mostre, musica e incontro con le scuole

Si terrà presso l’Archivio di Stato di Napoli la prima edizione della Giornata nazionale del Risorgimento, che si svolgerà martedì 17 marzo 2026, promossa dall’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, in collaborazione con la Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura e con il patrocinio della Città di Napoli.

Le attività della Giornata prenderanno avvio da lunedì 16 marzo 2026 con l’inaugurazione della mostra Italia Donna. L’iconografia di una nazione nella storia, dedicata alla rappresentazione e al ruolo del femminile nella costruzione dell’immaginario nazionale tra Ottocento e primo Novecento. La mostra, che sarà inaugurata alle ore 17.00 alla presenza delle autorità e con esecuzione di brani risorgimentali a cura della Nuova Orchestra Alessandro Scarlatti, resterà aperta al pubblico con ingresso libero fino al 6 giugno 2026 (lunedì-venerdì ore 9.00-18.00; sabato ore 9.00-13.00).

La giornata di martedì 17 marzo sarà, invece, dedicata all’incontro con le scuole con una tavola rotonda pubblica a cui parteciperanno storici, studiosi e giornalisti, nella quale si affronteranno diversi temi per una riflessione sul significato storico del Risorgimento, sulla sua eredità culturale e sulla sua attualità nel mondo contemporaneo.

Gli eventi organizzati presso l’Archivio di Stato di Napoli hanno l’obiettivo di promuovere una più ampia e consapevole conoscenza storica, collegando la memoria del Risorgimento ai principi civili e democratici che ne costituiscono l’eredità viva. Al tempo stesso, si intende avvicinare i giovani, sempre più, al mondo degli Archivi considerati come depositi di cultura e memoria collettiva.