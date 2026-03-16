Avellino celebra i 165 anni dell’Italia Unita
Il Comune di Avellino illumina Palazzo De Peruta per rendere omaggio ai valori dell’unità nazionale
In occasione del 165° anniversario dell’Italia Unita, il Comune di Avellino si stringe attorno ai simboli della Nostra Repubblica nella rinnovata speranza di una Italia sempre più unita ed inserita nel contesto Europeo e ricordando il sacrificio di tanti patrioti che hanno lottato per l’Unificazione dell’Italia.
Per celebrare l’importante ricorrenza, è stato disposto di illuminare Palazzo De Peruta quale segno simbolico di partecipazione e di omaggio ai valori dell’unità nazionale.