Avellino celebra i 165 anni dell’Italia Unita

Il Comune di Avellino illumina Palazzo De Peruta per rendere omaggio ai valori dell’unità nazionale

Aggiunto da Redazione il 16 marzo 2026.
Tags della Galleria Avellino, DAI COMUNI, PRIMO PIANO

avellinoIn occasione del 165° anniversario dell’Italia Unita, il Comune di Avellino si stringe attorno ai simboli della Nostra Repubblica nella rinnovata speranza di una Italia sempre più unita ed inserita nel contesto Europeo e ricordando il sacrificio di tanti patrioti che hanno lottato per l’Unificazione dell’Italia.

Per celebrare l’importante ricorrenza, è stato disposto di illuminare Palazzo De Peruta quale segno simbolico di partecipazione e di omaggio ai valori dell’unità nazionale.

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Source: www.irpinia24.it