Screening oncologici e dell’epatite C gratuiti, con accesso su prenotazione telefonica

Dopo il successo della prima giornata, svoltasi a Monteforte Irpino, i Camper della prevenzione dell’ASL Avellino fanno tappa ad Altavilla Irpina per il secondo appuntamento dedicato agli screening oncologici e dell’epatite C del progetto “Salute in Movimento”. Continua il viaggio nei comuni irpini e sabato 21 marzo, le unità mobili dell’Azienda Sanitaria Locale saranno in largo Angelo Caruso, area adiacente il Distretto sanitario, dalle 9:00 alle 14:00, con una nuova giornata di prevenzione oncologica, organizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale di Altavilla Irpinia.

Tanti gli esami previsti, tutti ad accesso gratuito:

- lo screening della mammella, con l’esecuzione della mammografia, per le donne residenti in provincia di Avellino nella fascia di età 50-69 anni

- lo screening della cervice uterina, con l’esecuzione per le donne residenti in provincia di Avellino del Pap test, nella fascia di età 25-29 anni, e dell’HPV DNA test, nella fascia 30-64 anni

- lo screening del colon retto, tramite ritiro del kit per il SOF test, per le donne e gli uomini nella fascia di età 50-69 anni

- lo screening dell’Epatite C, per i cittadini nati tra il 1969 e il 1989, compresi gli STP (Stranieri Temporaneamente Presenti), eseguito su sangue capillare mediante pungi dito

Le persone potranno accedere agli screening solo su prenotazione. Basterà telefonare dalle 9.00 alle 12.00 al numero 351 7312255

Sarà presente, inoltre, un punto informativo dell’ASL Avellino per la raccolta delle dichiarazioni di volontà alla donazione degli organi.