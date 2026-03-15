Cade dopo il decollo, 68enne soccorso dai Vigili del Fuoco ed elitrasportato al Ospedale

Intorno alle ore 13:30 di ieri, sabato 14 marzo, i Vigili del Fuoco del Comando di Avellino sono intervenuti nel territorio di Santo Stefano del Sole per un soccorso a persona.

Un uomo di 68 anni, originario di Fontanarosa, durante un volo in parapendio decollato dal campo volo “Irpinia FLY”, è precipitato in una zona impervia poco distante. L’allarme è stato lanciato da un altro parapendista presente sul posto.

I Vigili del Fuoco, intervenuti con una squadra dalla sede centrale, hanno raggiunto l’uomo a piedi, lo hanno stabilizzato in collaborazione con il personale del 118 e trasportato su barella fino al campo volo, dove nel frattempo era atterrato l’elicottero del Nucleo Vigili del Fuoco di Pontecagnano.

Il malcapitato ha riportato diverse fratture ed è stato quindi elitrasportato all’ospedale “San Giuseppe Moscati” di Avellino, con atterraggio presso il campo sportivo del capoluogo, dove era presente un’ulteriore squadra dei Vigili del Fuoco per garantire la sicurezza nelle fasi di atterraggio e decollo. Sul posto erano presenti anche la Polizia di Stato, la Polizia Municipale e i Carabinieri della Stazione di Salza Irpina.