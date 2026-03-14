Polizia Penitenziaria in Piazza del Plebiscito fino al 18 marzo con stand e dimostrazioni

Da oggi al 18 marzo, la Polizia penitenziaria incontra i cittadini alla “Città della Legalità” allestita in Piazza del Plebiscito a Napoli, nell’ambito delle celebrazioni per il 209° Annuale della fondazione del Corpo. Undici stand, dimostrazioni, esibizioni e attività interattive: la Città sarà inaugurata oggi alle ore 13 e rimarrà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18 per offrire ai visitatori un’esperienza diretta e coinvolgente delle molteplici attività svolte quotidianamente dalle donne e dagli uomini della Polizia penitenziaria.

Attività di prevenzione e di contrasto che sono frutto di un impiego imponente di risorse, ma anche di capacità professionali e competenze specialistiche uniche, come testimoniano i numeri dell’operatività nel 2025.

Organico del Corpo di polizia penitenziaria al 31 dicembre 2025

Uomini: 30.696

Donne: 6.447

Totale: 37.143

Attività del Nucleo Investigativo Centrale della Polizia penitenziaria

1 Nucleo Centrale e 12 Nuclei Regionali

2.286 deleghe d’indagine (155 conferite dalle Direzioni Distrettuali Antimafia);

171 operazioni antidroga;

182 operazioni anticrimine organizzato;

49 misure cautelari e arresti;

213 sequestri;

2.349 rinvenimenti di stupefacenti, di cui 1.337 all’interno delle sezioni detentive;

46 kg circa di sostanze stupefacenti sequestrate;

119 episodi di utilizzo fraudolento dei social network con il coinvolgimento accertato di 174 detenuti;

99 dispositivi sequestrati;

367 sorvoli di droni analizzati;

798 Attività tecniche.

Attività della Sala Situazioni della Polizia penitenziaria

Ha monitorato 170.714 eventi, tra cui si segnalano:

4.484 comunicazioni per rinvenimento dispositivi per comunicare con l’esterno;

7.566 dispositivi rinvenuti;

2.430 comunicazioni per rinvenimento di sostanze stupefacenti;

454 droni avvistati in attività di sorveglianza perimetrale.

Servizio cinofili Polizia penitenziaria

11 distaccamenti

2.066 interventi operativi;

227 interventi con sequestro;

11,118 kg di stupefacenti sequestrati;

23.230 euro sequestrati;

7 arresti;

271 denunce ex art. 73 d.P.R. 309/90;

3 segnalazioni ex art. 75 d.P.R. 309/90;

11 operazioni svolte in sinergia tra le Forze dell’Ordine per massimizzare l’efficacia del contrasto alla criminalità.

Divisione Traduzioni e Piantonamenti del Corpo di polizia penitenziaria

102 Nuclei Locali, n.11 Nuclei Cittadini, 18 Provinciali e 6 Interprovinciali

164.470 traduzioni effettuate, comprese quelle svolte dal Servizio navale;

4.189 piantonamenti.

Servizio Navale del Corpo di polizia penitenziaria

2 basi navali e 1 distaccamento (Livorno, Venezia e Marina di Campo)

Più di 400 ore di pattugliamento.

Servizio Ordine pubblico

1 Reparto Centrale. Ha partecipato a diversi servizi di ordine pubblico:

esequie Santo Padre Papa Francesco;

conclave;

celebrazioni di insediamento del Santo Padre eletto, Papa Leone XIV;

tutti i grandi eventi giubilari dell’anno 2025 e in particolare Giubileo dei giovani, con oltre un milione di ragazze e ragazzi provenienti da 146 Paesi;

sicurezza nelle grandi manifestazioni nazionali nella Città di Roma;

Olimpiadi di Milano Cortina;

76° Festival Nazionale della Canzone Italiana.

Reparti Territoriali del Corpo di polizia penitenziaria

189 Reparti di Polizia penitenziaria presso strutture penitenziarie per adulti;

19 Reparti di Polizia penitenziaria presso strutture penitenziarie per minori;

11 Reparti di Polizia penitenziaria presso uffici interdistrettuali esecuzione penale esterna;

18 Reparti di Polizia penitenziaria presso uffici distrettuali esecuzione penale esterna;

oltre 340.000 attività ordinarie di verifica e controllo svolte dai Reparti in forza alle strutture penitenziarie per adulti.

Servizio a cavallo Corpo di polizia penitenziaria

Il Corpo si avvale di cavalli appartenenti alle razze Anglo-Arabo Sardo, Murgese e Maremmano (linee migliorate), selezionati in base alle loro caratteristiche morfologiche e comportamentali, in particolare per l’indole docile, l’affidabilità e la capacità di operare efficacemente anche in contesti operativi caratterizzati da elevata tensione.

Attualmente il servizio è articolato in due distaccamenti operativi, ubicati presso C.R. Is Arenas e C.R. Mamone, mentre un terzo distaccamento è di prossima istituzione presso la C.R. Isili.

Il personale a cavallo è impiegato principalmente nelle attività di vigilanza e pattugliamento delle strutture penitenziarie, con particolare riferimento alle colonie penali agricole, nonché nelle operazioni di ricerca di soggetti evasi: l’impiego di tali unità consente infatti di assicurare una maggiore rapidità negli spostamenti rispetto alla progressione a piedi.

Sezione UAS Corpo di polizia penitenziaria

5 unità piloti/istruttori UAS

contribuisce a verifiche antidrone svolte presso istituti penitenziari;

collabora nelle attività investigativa e di ordine pubblico;

assicura attività formative su scala nazionale.

Banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria

Partecipa regolarmente a eventi istituzionali, celebrazioni nazionali e manifestazioni culturali in rappresentanza del Corpo. Solo nel 2025 ha preso parte a 120 impegni istituzionali, tra questi:

Festa della Repubblica (2 Giugno): partecipazione alla tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali, Roma

Giubileo 2025: in occasione del “Giubileo delle Bande” in Piazza Navona, Roma

Festival della Legalità: partecipazione alla “Settimana della Musica per la Legalità e la Speranza”, Roma

Viva l’Italia 2025: protagonista all’evento presso Cinecittà World, Roma.

Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre del Corpo di polizia penitenziaria

158 atleti di alto livello, oltre alla squadra dell’Astrea Calcio. Articolate in 26 sezioni, le Fiamme Azzurre nel corso degli anni hanno conquistato:

62 medaglie olimpiche e paralimpiche

304 medaglie ai campionati mondiali

488 medaglie ai campionati europei

959 titoli italiani

Laboratorio centrale della Banca Dati Nazionale del DNA

recapitati oltre 274mila plichi contenenti campioni biologici. Solo nel 2025 sono stati ricevuti più di 115mila plichi, contro i 36mila dell’anno precedente.

Tali risultati restituiscono la dimensione di una operatività continua, capillare e multidisciplinare, caratterizzata da volumi numerici straordinari e da un impiego sistematico e integrato di tutte le specialità del Corpo.