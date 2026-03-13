Pro Loco e istituzioni a confronto su Intelligenza Artificiale e turismo territoriale

Si è aperta ufficialmente ieri la Borsa Mediterranea del Turismo (BMT) che ha visto la partecipazione del Comitato Regionale UNPLI Campania. Il taglio del nastro dello stand espositivo

(Padiglione 4, Stand 4040-4041) è stato accompagnato dal convegno nazionale dal titolo:”Innovare i territori: Pro Loco, AI e Turismo. I comitati Regionali al confronto con le istituzioni”. L’incontro ha segnato un momento di riflessione fondamentale sul futuro dell’accoglienza turistica, esplorando come le nuove tecnologie e l’Intelligenza Artificiale possano integrarsi con l’impegno storico delle Pro Loco nella valorizzazione dei piccoli borghi e delle eccellenze locali.

Il convegno ha preso il via con i saluti istituzionali di Antonino La Spina Presidente Nazionale UNPLI, e di Enzo Maraio, Assessore al Turismo della Regione Campania, Giovanni Mensorio, Presidente della III Commisione Regione Campania i quali hanno ribadito la centralità delle Pro Loco come “sentinelle” del territorio e motore indispensabile per un turismo sostenibile e innovativo. A fare gli onori di casa, il Presidente Regionale UNPLI Campania, Luigi Barbati, che ha sottolineato l’importanza della rete associativa nel panorama nazionale. Al tavolo di confronto hanno partecipato i rappresentanti dei comitati regionali di Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Puglia, Veneto e Trentino, a testimonianza di una sinergia che attraversa l’intera Penisola. Solida la presenza della governance territoriale campana con la partecipazione dei Presidenti Provinciali: Giuseppe Silvestri, Renzo Mazzeo,Raffaele Compagnone, Claudio Napolitano e Pietro D’Aniello, uniti nel sostenere la transizione digitale dei propri territori.

I lavori si sono conclusi con l’autorevole intervento della Prof.ssa Rosaria Rita Canale, coordinatrice del corso di laurea in “Management delle imprese turistiche” presso l’Universita Parthenope di Napoli. che ha offerto una prospettiva scientifica sulle nuove competenze richieste dal mercato, evidenziando come l’AI non sia un sostituto, ma un potenziatore del capitale umano nel settore turistico. Presente anche il Presidente del Consiglio della Regione Campania, Massimiliano Manfredi, che ha sottolineato la sinergia e l’efficienza della rete UNPLI Campania per la capacità di coniugare turismo di prossimità e visione tecnologica.