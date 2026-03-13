Il Comune irpino partecipa alla 29ª edizione della rassegna ospite dello stand Anci Campania

Il Comune di Grottaminarda partecipa alla 29ª edizione della Borsa Mediterranea del Turismo ospite dello stand dell’Anci Campania.

La BMT è stata inaugurata questa mattina dal Ministro del Turismo, Daniela Santanchè, insieme al Sindaco di Napoli, nonché Presidente nazionale Anci, Gaetano Manfredi e al neo Assessore Regionale al Turismo, Enzo Maraio, presso i padiglioni delle Fiera d’Oltremare e si conferma, visti i numeri anche di questa edizione, il più grande incontro fra professionisti del turismo organizzato nel centro e sud Italia con la presenza di tantissimi operatori stranieri.

Un’occasione unica per promuove il territorio e stringere pubbliche relazioni, da qui l’importanza per il Comune di Grottaminarda di esserci. Presenti per questa giornata inaugurale la Presidente del Consiglio comunale delegata al Turismo, Virginia Pascucci, e la delegata agli Eventi e alla Promozione delle Attività Culturali, Marilisa Grillo.

Le bellezze architettoniche e le peculiarità di Grottaminarda sono state mostrate attraverso un video dal titolo “Grottaminarda: i Monumenti, il Festone, lo Spantorrone”, nell’ambito dell’iniziativa dell’Anci “I Comuni raccontano la Campania”, riprodotto in sequenza continua sul ledwall dello stand. La promozione continuerà per tutta la durata della BMT (12/14 marzo) e nei prossimi giorni altre delegazioni di amministratori saranno presenti presso i padiglioni della Fiera d’Oltremare.