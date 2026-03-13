Da Montefusco ad Avellino: una due giorni di incontri

L'iniziativa vuole offrire un momento di riflessione sulla storia e sulle sfide dell’Irpinia

L’associazione “Insieme per Avellino e l’Irpinia” promuove una due giorni di incontri e dibattiti, in programma sabato 14 e domenica 15 marzo, dedicata al passaggio storico del capoluogo da Montefusco ad Avellino e alle prospettive future della città e della provincia.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Insieme per Avellino e l’Irpinia e con il coinvolgimento di istituzioni, associazioni e rappresentanti del mondo accademico ed economico, intende offrire un momento di riflessione sulla storia del territorio e sulle sfide che attendono l’Irpinia.

Il primo appuntamento è in programma sabato 14 marzo alle ore 17 presso la Sala Penta della Biblioteca Provinciale di Avellino. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Montefusco Salvatore Santangelo e del presidente dell’associazione Pasquale Luca Nacca, sarà proiettato il documentario dedicato al passaggio del capoluogo da Montefusco ad Avellino, realizzato dall’avvocato Antonio Di Martino. Seguiranno gli interventi di Giulio De Angelis, Veronica Barbati, Luca Beatrice ed Emilio De Vizia. Le conclusioni saranno affidate a Luigi Famiglietti, già deputato e docente di Diritto degli enti locali presso l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale. Modererà il direttore del Corriere dell’Irpinia Gianni Festa.

Il secondo incontro si terrà domenica 15 marzo alle ore 17 presso il Carcere Borbonico di Montefusco. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Salvatore Santangelo, del presidente nazionale Co.N.A.P.I. Basilio Minichiello e di Pasquale Luca Nacca, seguirà la proiezione del documentario e il dibattito con Virgilio Caivano, Giacomo Rosa, Antonio Zizza, Giulia Perfetto e Stefano Corsetti. Concluderà i lavori il professor Alfonso Conte dell’Università di Salerno. Modera la giornalista del Corriere dell’Irpinia Rosa Bianco.

L’iniziativa vuole rappresentare un momento di confronto aperto sul ruolo di Avellino e dell’Irpinia, partendo dalla memoria storica per immaginare nuove prospettive di sviluppo per il territorio.