Successo all’A1 Expò per la XIX edizione, crescono le presenze all’evento

È stata un successo la diciannovesima edizione di Fiera Agricola, svoltasi dal 6 all’8 marzo al Polo Fieristico A1 Expò di San Marco Evangelista, confermandosi come uno degli appuntamenti più importanti del settore agroindustriale e zootecnico nel Centro-Sud Italia.

I numeri certificano una crescita costante: +15% di presenze rispetto alla scorsa edizione, che già aveva registrato un +32% sull’anno precedente. Un trend che testimonia la vitalità e il crescente interesse verso un comparto strategico per l’economia del territorio.

«Non sono solo i numeri a certificare l’andamento dell’evento – afferma il presidente dell’A1 Expò, dott. Antimo Caturano – ma soprattutto la qualità messa in campo. Un risultato frutto di un lavoro di squadra che prosegue durante tutto l’anno attraverso tavoli tecnici periodici nei quali analizziamo criticità e sviluppiamo nuove idee. È doveroso ringraziare innanzitutto gli espositori per la fiducia, i visitatori, gli operatori del settore, le istituzioni presenti, i partner e gli enti patrocinatori con i quali abbiamo costruito il format e le basi di questa edizione».

Numerose le presenze istituzionali che hanno visitato la manifestazione: i sottosegretari Marcello Gemmato e Patrizio Giacomo La Pietra, Nicola D’Alterio, commissario straordinario per l’eradicazione della brucellosi, il senatore Luigi Nave, i parlamentari Marco Cerreto e Gimmy Cangiano, il Presidente della Commissione Agricoltura della Regione Campania Raffaele Aveta, i consiglieri regionali Carlo Ceparano e Marco Villano, oltre alla nuova assessora all’Agricoltura della Regione Campania, Maria Carmela Serluca che dichiara:

“La Fiera Agricola rappresenta un’occasione straordinaria per l’intero comparto e per il territorio. La manifestazione riveste un ruolo strategico e fondamentale per tutti gli operatori del settore. Nel mio nuovo ruolo di Assessora all’Agricoltura della Campania ho avuto l’opportunità di conoscere numerose realtà aziendali e associative. Con molte di esse ho potuto avviare un dialogo costruttivo, confrontandomi direttamente sulle esigenze del settore e ascoltando idee, proposte e criticità legate al comparto agroindustriale e zootecnico. La Fiera Agricola si conferma quindi un appuntamento da tutelare, sostenere e valorizzare, affinché possa consolidare sempre di più la propria importanza e continuare a crescere negli anni. Complimenti agli organizzatori per l’ottimo lavoro svolto”.

Presenti anche numerosi amministratori locali, tra cui il Sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo, il Sindaco di Macerata Campania Giovanni Battista Di Matteo, il Sindaco di Pollica Stefano Pisani, il Sindaco di Vitulazio Antonio Scialdone, la Vicesindaca di Santa Maria a Vico Veronica Biondo e diversi altri rappresentanti istituzionali del territorio.

“Ho accolto con entusiasmo l’invito degli organizzatori, che ringrazio e ai quali rivolgo i miei complimenti per l’ottima riuscita della manifestazione – afferma Raffaele Aveta – La Fiera Agricola rappresenta una vera e propria fucina di idee e di stimoli per il comparto agricolo ed allevatoriale, un luogo di incontro e confronto tra operatori del settore e istituzioni. È inoltre un’importante occasione di promozione, informazione e valorizzazione delle nostre eccellenze enogastronomiche. Da rappresentante delle istituzioni e del mondo politico guardo con grande favore ad iniziative come questa, capaci di coniugare visione, sostenibilità e innovazione tecnologica, nel pieno rispetto delle nostre terre e nella tutela della qualità dei prodotti del nostro territorio”

La manifestazione si è articolata su due pilastri fondamentali: l’area espositiva, cuore dell’evento, e un ricco programma convegnistico con relatori di primo piano, docenti universitari, chef di rilievo nazionale e numerosi rappresentanti del mondo associativo.

«Da lunedì abbiamo ufficialmente aperto il cantiere delle idee per la XX edizione di Fiera Agricola – conclude Caturano –. Partiamo da una base più che solida e con i nostri storici partner, che continuano ad avere un ruolo centrale nello sviluppo dell’evento. È di nuovo tempo di semina e noi, abbiamo già rimboccato le maniche per lavorare alla Fiera Agricola 2027».