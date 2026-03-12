Carabinieri e alunni delle scuole primarie insieme per la Cultura della Legalità

In continuità con le attività di diffusione della “Cultura della legalità” tra le giovani generazioni da parte dell’Arma dei Carabinieri, è nata la collaborazione con l’associazione “Insieme si può” per l’iniziativa artistica “Colorando”.

Il percorso di “Colorando”, progetto formativo promosso dall’Associazione “Insieme si può” con il supporto Cerimoniale del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri nell’ambito della cultura alla Legalità, è rivolto agli alunni delle classi delle scuole primarie e altri contesti di aggregazione giovanile e si prefigge di rappresentare i Carabinieri come gli “amici” con i quali iniziare il percorso per vivere nella legalità.

Il primo incontro nella Provincia avellinese si è tenuto presso l’Istituto Comprensivo “Francesco Guarini” di Solofra (AV), alla presenza del Presidente dell’Associazione “Insieme si può”, dei rappresentanti scolastici e del Comandante della locale Compagnia Carabinieri. È stato presentato e distribuito il libricino “Colorando” agli alunni delle classi prime e seconde che hanno dimostrato interesse e curiosità nel colorare le figure dei militari dell’Arma. La giornata rivolta ai valori della legalità e del rispetto delle norme si è conclusa con l’esposizione dei veicoli dell’Arma dei Carabinieri che hanno suscitato emozione e gioia per i bambini.

L’iniziativa di alto valore sociale, soprattutto perché rivolta ai più piccoli, è stata condivisa e apprezzata dall’intera cittadinanza che ha rappresentato la volontà di estendere tali incontri anche ad altri istituti della Provincia ove Istituzioni, Scuola e Comunità sono unite in sinergia all’insegna della legalità.