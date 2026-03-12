Napoli: 209° anniversario del Corpo di Polizia Penitenziaria

Dal 14 al 18 marzo la città di Napoli ospiterà iniziative e attività aperte al pubblico

Dal 14 al 18 marzo la città di Napoli ospiterà le celebrazioni del 209° Annuale di fondazione del Corpo di polizia penitenziaria, appuntamento di grande rilievo istituzionale che unisce momenti solenni, iniziative divulgative e attività aperte al pubblico. Il programma, articolato in più giornate fino alla Cerimonia di mercoledì 18, intende valorizzare il ruolo fondamentale svolto dal Corpo nella sicurezza del Paese, nella gestione del sistema penitenziario e nella promozione della cultura della legalità.

Sabato 14 marzo alle ore 13, in Piazza del Plebiscito, inaugurazione della “Città della Legalità”. Un percorso attraverso 11 stand, fra esposizioni, dimostrazioni ed esibizioni che permetterà ai visitatori di approfondire la conoscenza dei compiti, del ruolo e delle specialità della Polizia penitenziaria.

Sarà possibile informarsi sulle attività di formazione e addestramento e ammirare le uniformi storiche del Corpo; visitare un istituto penitenziario con la realtà virtuale e vedere com’è fatta una camera di pernottamento; avvicinarsi al delicato lavoro svolto nel Laboratorio Centrale per la banca dati nazionale del DNA; conoscere i diversi compiti e le dotazioni dei reparti specializzati GOM, NIC, GIO e USPeV; assistere alle dimostrazioni del Servizio Cinofili e dei sistemi antidrone per la sicurezza degli istituti; ascoltare le note della Banda musicale del Corpo. Previste inoltre esibizioni degli atleti del gruppo sportivo Fiamme Azzurre in varie discipline.

Anche i bambini e i ragazzi saranno protagonisti: i primi potranno partecipare al concorso “Colora la tua avventura nella Polizia penitenziaria” e salire su un pony, seguiti da personale del Servizio a cavallo, per ricevere il “Battesimo della sella”; i secondi potranno, previa prenotazione, vivere l’emozione di navigare nel golfo di Napoli a bordo di una delle motovedette in dotazione al Servizio navale del Corpo per ricevere il “Battesimo della navigazione”. Inoltre potranno far volare droni giocattolo, usare le attrezzature dei biologi, salire a bordo dei veicoli del Corpo, partecipare alle dimostrazioni dei cani poliziotto, boxare e giocare a calcio. Previsto infine un evento di solidarietà organizzato in collaborazione con il Ferrari Club Passione Rossa: ragazzi con sindrome di Down diventeranno meccanici per un giorno simulando un pit stop a una Ferrari F8 Tributo.

La Città della Legalità sarà accessibile fino a mercoledì 18 marzo dalle ore 10 alle 18.

Martedì 17 marzo alle ore 16, presso la Sala delle Muse della Prefettura, conferenza stampa di presentazione della Cerimonia istituzionale del 209° Annuale di fondazione del Corpo di polizia penitenziaria. Interverrà il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

Mercoledì 18 marzo alle ore 9, presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale “Giuseppe Salvia”, deposizione di una corona d’alloro per commemorare i Caduti del Corpo da parte del Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove, alla presenza del Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Stefano Carmine De Michele e di alcuni dei familiari.

Sempre il 18 marzo alle ore 11, in Piazza del Plebiscito, Cerimonia di celebrazione del 209° Annuale di fondazione del Corpo di polizia penitenziaria. Interverranno il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Stefano Carmine De Michele.

Diretta televisiva su RaiTre a partire dalle ore 10:55.