Il Garante Paolo Colombo presenta iniziative per inclusione e accessibilità alla Borsa Mediterranea del Turismo a Napoli

In occasione della partecipazione alla Borsa Mediterranea del Turismo, dal 12 al 14 marzo, alla Mostra d’Oltremare di Napoli, il Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità della Regione Campania, l’avv. Paolo Colombo, presenterà il progetto “La Campania ti accoglie”.

Il Garante dichiara: “L’accessibilità è legata al tema dei diritti umani e delle pari opportunità. Occorre promuovere una cultura dell’accoglienza per tutti, non solo perché è giusto ma, fra l’altro, anche perché è utile. In tal senso, ho già avviato dei contatti con rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni delle persone con disabilità, delle loro famiglie e del Terzo Settore, delle associazioni dei commercianti, degli albergatori e con gli operatori culturali perché vengano messe in atto tutte quelle iniziative idonee per favorire la partecipazione alle persone con disabilità. Si tratta, quindi, di iniziative di informazione, di formazione, di comunicazione, predisposizione di itinerari appositi, ideazioni di app e siti di consultazione, dotazione di ausili per il superamento delle barriere architettoniche e sensoriali, in modo da affermare un modello culturale per cui una persona sia accolta in quanto tale, a prescindere dalle sue soggettive condizioni.”

Conclude il Garante: “Da altre parti, a volte, le persone con disabilità vengono rifiutate, la Campania, invece, in base alla sua cultura, storia e umanità, deve promuovere un modello culturale e di relazioni sociali in cui nessuno sia escluso e in cui ci sia accoglienza per tutti.”