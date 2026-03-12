Definito il calendario dei play-off: sei sfide decisive per la Guancia Volley Academy nel Girone C

Con la conclusione della regular season del campionato di Serie C Maschile, prende ufficialmente il via la Fase 2 dei Play-Off, che metterà in palio le promozioni in Serie B Maschile 2026-2027. Al termine della stagione è stata stilata una classifica avulsa tra le squadre dei vari gironi. Le prime 8 classificate si sono qualificate alla Fase 2 dei Play-Off. Le otto squadre qualificate sono state suddivise in due gironi da quattro squadre ciascuno.

Ogni girone disputa un mini-campionato con gare di andata e ritorno, per un totale di 6 giornate, durante le quali tutte le squadre si affrontano due volte. Gli accoppiamenti iniziali sono determinati proprio in base alla posizione nella classifica avulsa. Il sistema di promozione prevede: le prime classificate dei due gironi saranno promosse direttamente in Serie B Maschile 2026-2027; le due vincitrici dei gironi si affronteranno inoltre in gara secca su campo neutro per assegnare il titolo di Campione Regionale di Serie C 2025-2026; le seconde classificate dei due gironi si sfideranno invece in una doppia gara (andata e ritorno). In caso di parità si disputerà uno spareggio decisivo: la vincente conquisterà la terza promozione in Serie B.

La Guancia Volley Academy è stata inserita nel Girone C insieme a Afragola Volley, ASD Volley Volla e Vesuvio Volley.

Il calendario delle gare:

21 marzo 2026 – ore 18:30 Guancia Volley Academy vs Afragola Volley

28 marzo 2026 – ore 18:30 Guancia Volley Academy vs ASD Volley Volla

10 aprile 2026 – ore 20:30 Vesuvio Volley vs Guancia Volley Academy

18 aprile 2026 – ore 20:00 Afragola Volley vs Guancia Volley Academy

25 aprile 2026 – ore 18:00 ASD Volley Volla vs Guancia Volley Academy

2 maggio 2026 – ore 18:00 Guancia Volley Academy vs Vesuvio Volley

Sei partite decisive che determineranno la classifica finale del girone e l’accesso alle promozioni. La Guancia Volley Academy è pronta a giocarsi le proprie carte in questa fase decisiva della stagione, con l’obiettivo di continuare a sognare la Serie B.