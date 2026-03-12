Flavio Gay convocato in Nazionale
Il cestista della Scandone Avellino convocato al raduno della Nazionale 3x3 Open
La Scandone Avellino annuncia con soddisfazione la nuova convocazione del proprio atleta Flavio Gay al raduno della Nazionale italiana 3×3 Open Maschile, in programma dall’11 al 13 marzo presso il Centro di Preparazione Olimpica di Roma.
Il giocatore biancoverde, già nel giro della selezione azzurra nelle precedenti occasioni, torna quindi a vestire la maglia della Nazionale nell’ambito dello stage di lavoro organizzato dallo staff tecnico guidato da coach Claudio Negri, che ha diramato l’elenco dei convocati per la tre giorni di allenamenti nella capitale.
La conferma in azzurro rappresenta un ulteriore riconoscimento per il percorso e il lavoro svolto da Flavio Gay, oltre che motivo di orgoglio per tutta la società irpina.
La Scandone Avellino si congratula con il proprio atleta per questa nuova convocazione e gli augura buon lavoro in vista degli impegni con la Nazionale.