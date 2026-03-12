Coppa delle Due Costiere

Domenica 15 marzo gara e Memorial Gino Papale

28 Coppa delle Due Costiere percorsoDomenica 15 marzo torna in Penisola Sorrentina, dopo 12 anni, la Coppa delle Due Costiere, giunta alla 28° edizione. La manifestazione, che gode tra gli altri anche del patrocinio del Comune di Sant’Agnello (NA), è organizzata dall’ASD Rombo Team, realtà attiva da oltre 40 anni nel settore, e riunisce 80 partecipanti, tra cui eccellenze campane e campioni italiani. Professionisti e appassionati, all’interno della competizione slalom, parteciperanno alla Coppa Michele Staiano, alla categoria under 23 e al Memorial Gino Papale, fondatore e presidente della Rombo Team, a ricordo della prima ed ultima gara organizzata da lui stesso nel 2014.

Il percorso riguarderà la SS145 “Colli di San Pietro – Picco Sant’Angelo” dalle 8:00, con partenza della gara alle 09:30, fino al pomeriggio. Il Comune di Sant’Agnello (NA), in raccordo con la Prefettura, con apposita Ordinanza, ha previsto quattro fasce orarie di apertura pedonale e veicolare: dalle 10:00 alle 10:30, dalle 12:30 alle 14:00, alle 16:00 alle 16:30, e dalla fine della competizione. La premiazione si terrà ai Colli di Fontanelle, in Piazza Sagristani, a fine evento.

 

