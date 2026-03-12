Benevento – Dibattito pubblico sul referendum

Dibattito aperto ai cittadini sul ruolo della magistratura e l’autonomia giudiziaria

Il prossimo 13 marzo, a Benevento, l’incontro pubblico per discutere le ragioni del No, un momento di confronto sul rapporto tra politica e magistratura e sulle implicazioni del referendum in programma il 22 e 23 marzo.

L’iniziativa vedrà la partecipazione dell’onorevole Sergio Costa, Vicepresidente della Camera dei Deputati ed ex Ministro dell’Ambiente, che interverrà nel dibattito insieme ad altri ospiti istituzionali ed esperti del settore.

All’incontro prenderanno parte anche l’avvocato Giovanni Romano, avvocato internazionalista con una lunga esperienza nel diritto europeo e nella tutela dei diritti umani, l’onorevole Agostino Santillo, deputato del Movimento 5 Stelle, e la senatrice Felicia Gaudiano, parlamentare del Movimento 5 Stelle con esperienza nella Commissione Giustizia del Senato.

L’introduzione dei lavori sarà affidata a Sabrina Ricciardi, coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle di Benevento.

L’incontro sarà moderato da Gabriele Iarusso, Vice sindaco di Circello e attivista del Movimento 5 Stelle

Il dibattito rappresenta un’occasione di informazione e confronto aperta ai cittadini su un tema centrale per il funzionamento delle istituzioni democratiche: l’equilibrio tra potere politico e autonomia della magistratura.