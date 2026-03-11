UE: nuove iniziative per l’energia pulita

La Commissione presenta misure per rafforzare l’indipendenza energetica dell’Unione

Aggiunto da Redazione il 11 marzo 2026.
Commissione EuropeaLa Commissione europea ha presentato ieri le prime iniziative volte a stimolare gli investimenti in soluzioni energetiche pulite prodotte internamente, rafforzare la resilienza del sistema energetico e contribuire a ridurre i prezzi dell’energia. L’attuale contesto geopolitico ricorda quanto siano elevati i rischi legati alla dipendenza dell’Europa dalle importazioni di combustibili fossili, mentre cittadini e industrie continuano a esprimere una forte preoccupazione per il livello dei prezzi energetici.

La strategia di investimento per l’energia pulita mira a colmare il divario tra il capitale privato oggi disponibile e gli investimenti necessari per accelerare la transizione energetica. Con il pacchetto energia dei cittadini, la Commissione propone inoltre azioni concrete per ridurre le bollette, consentire ai cittadini di produrre e condividere la propria energia pulita e contrastare la povertà energetica. La strategia per i piccoli reattori modulari (SMR) delinea invece una visione per la creazione di una catena di approvvigionamento europea dedicata a questa tecnologia, con l’obiettivo di rendere operativi i primi SMR all’inizio degli anni 2030.

Le misure presentate danno attuazione al piano d’azione per un’energia a prezzi accessibili, con l’obiettivo di rafforzare la competitività dell’Europa, ridurre le dipendenze energetiche e migliorare l’accessibilità economica dell’energia per le famiglie. La Commissione presenterà ulteriori iniziative nei prossimi mesi.

Maggiori informazioni sono disponibili nel comunicato stampa, nelle domande e risposte sulla strategia di investimento per l’energia pulita, nelle domande e risposte sui piccoli reattori modulari e nella scheda informativa, disponibili online.

Source: www.irpinia24.it