Il 24 marzo intervento da remoto dall’Irpinia su economia locale e risorse idriche

Il 24 marzo Giovanni Esposito prenderà parte, in collegamento da remoto dalla sua Irpinia, a due tavole rotonde in programma presso la sede del Parlamento Europeo di Bruxelles.

Esposito interviene in qualità di componente della VIII Commissione “Affari Sociali e Sanità”, presieduta dal dott. Mimmo Loffredo, e della XXIV Commissione “Terzo Settore”, presieduta dall’avv. Giuseppe Brandi, nell’ambito dell’Intergruppo Parlamentare “Sviluppo Sud, Aree Fragili e Isole Minori”, presieduto dall’on. Alessandro Caramiello.

I temi al centro degli incontri saranno “Banking and the Local Economy” e“Water for Food and Resilient Territories”, due focus dedicati al rapporto tra sistema finanziario, sviluppo dei territori e gestione sostenibile delle risorse.

L’iniziativa è stata promossa e organizzata dall’Intergruppo Parlamentare con il contributo della Commissione “Aree Rurali” e di altri partner istituzionali.