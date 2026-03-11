Dentecane (AV) – Arrestato 50enne
Deve scontare 13 anni di reclusione: trasferito nel carcere di Benevento
I Carabinieri della Stazione di Dentecane hanno tratto in arresto un 50enne di Pietradefusi, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Avellino.
Il provvedimento scaturisce da plurime sentenze di condanna divenute definitive nei confronti dell’uomo, ritenuto responsabile, a vario titolo, dei reati di furto aggravato, truffa, ricettazione, fraudolento danneggiamento di beni assicurati, estorsione, nonché offesa all’onore o al prestigio del Presidente della Repubblica.
L’uomo dovrà espiare la pena complessiva di 13 anni di reclusione.
Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Benevento.